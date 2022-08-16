Цены на нефть упали на фоне опасений по поводу рецессии

Обновлено: Август 16, 2022.

Цены на нефть упали на фоне опасений по поводу рецессии

Цены на нефть упали во вторник, поскольку слабые экономические данные от крупнейшего покупателя нефти – Китая – возобновили опасения по поводу глобальной рецессии.

Об этом пишет Reuters.

Так, фьючерсы на нефть Brent упали на 73 цента, или 0,8%, до 94,37 долларов за баррель до 03:13 GMT.

Фьючерсы на нефть WTI упали на 44 цента, или 0,5%, до 88,97 долларов за баррель.

Накануне Центробанк Китая снизил кредитные ставки, чтобы восстановить спрос, поскольку экономика неожиданно замедлилась в июле.

«Цены на сырьевые товары по всем направлениям находились под давлением, поскольку июльские экономические данные Китая показали более неблагоприятную картину роста, чем ожидалось ранее, что вновь вызвало беспокойство по поводу перспектив спроса», — заявил рыночный стратег IG Group Еп Джун Ронг.

Ожидается, что экспорт топливных продуктов Китая возобновится в августе почти до годового максимума после того, как Пекин выдал дополнительные квоты.

Инвесторы также наблюдали за переговорами по возобновлению ядерного соглашения с Ираном в 2015 году. На рынок может попасть больше нефти, если Иран и Соединенные Штаты примут предложение Европейского Союза, отменяющее санкции на экспорт иранской нефти, считают аналитики.

В понедельник Иран ответил на «окончательный» проект текста ЕС о сохранении ядерного соглашения 2015 года, заявил чиновник ЕС, но не предоставил подробностей об ответе Ирана.

Министр иностранных дел Ирана призвал Соединенные Штаты проявить гибкость для решения трех оставшихся вопросов.

Экономическая правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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