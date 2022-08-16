Міністерство інфраструктури запропонувало частково повернути акцизи на дизель та бензин

Обновлено: Август 16, 2022.

Міністерство інфраструктури запропонувало частково повернути акцизи на дизель та бензин

Кабінет Міністрів підтримав законопроект щодо змін до Податкового кодексу України, яким передбачається часткове повернення ставок акцизу на пальне, які діяли до повномасштабного вторгнення.

У березні Верховна Рада України скасувала стягнення акцизів на пальне. Це рішення було зумовлено гострою кризою на ринку пального України, викликаною світовою паливною кризою та атаками росії на інфраструктуру для зберігання та транспортування енергоносіїв.

З липня ситуація на ринку пального стабілізувалася. Для цього були запроваджені заходи для спрощення логістики пального, забезпечені умови для великих довгострокових контрактів як для бізнесу, так і для державного сектору.

Міністерство інфраструктури ініціювало часткове повернення ставок акцизу на бензин та дизель на рівні 100 євро/1000 літрів. До повномасштабного вторгнення ставки на бензин та дизель складали 213,5 та 139,5 євро відповідно, тобто майже у два та півтора рази більше.

У Євросоюзі мінімальний рівень акцизу встановлюється Директивою 2003/96/ЄС і на сьогодні мінімальна ставка акцизу на бензин за нею становить 359 євро за 1000 літрів.

Таким чином запропоновані ставки є нижчими за ті, які є обовʼязковими для країн членів ЄС. Наприклад, у Німеччині ставка акцизу на бензин становить 654,5 євро, Польщі – 276,8 євро, Румунії – 373,3 євро а у Словаччині – 555 євро.

При цьому пільговий податок на додану вартість на пальне на рівні 7% зберігається. До березня цього року діяла ставка 20% ПДВ на пальне.

«Скасування акцизу було вимушеним та своєчасним рішенням, яке серед іншого допомогло стабілізувати ситуацію на ринку пального. Наразі гравці ринку адаптувалися, і ми можемо повернутися до нормального функціонування фіскальних інструментів. За нашою пропозицією, ставки акцизу суттєво менші тих, які діяли до повномасштабного вторгнення. Окрім цього, зберігається діюча зменшена з 20% до 7% ставка ПДВ. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за щомісячну підтримку державного бюджету – завдяки цьому виплачуються заробітні плати та пенсії. Разом з тим утримання та швидке відновлення зруйнованої інфраструктури залишається прямим обовʼязком держави. Акциз, хоч і в урізаному вигляді, дозволить провести мінімальні ремонти, насамперед, мостів, та покращить ліквідність усієї фінансової системи держави», – прокоментував Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

За розрахунками Міністерства інфраструктури часткове повернення акцизів на дизель та бензин на фоні зниження цін на нафтопродукти на світових ринках матиме мінімальний вплив на роздрібну вартість.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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