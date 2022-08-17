Цены на нефть выросли

Обновлено: Август 17, 2022.

Цены на нефть выросли

Цены на нефть в среду выросли на 1 доллар, отскочив от шестимесячного минимума, достигнутого накануне, поскольку неожиданно значительное падение запасов нефти и бензина в США напомнило инвесторам, что спрос остается стабильным.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 82 цента, или на 0,9%, до 93,16 доллара за баррель до 06:30 GMT.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) также выросли на 85 центов, или на 1%, до 87,38 долларов за баррель.

Накануне, во вторник, котировки упали примерно на 3%, поскольку слабые данные о строительстве жилья в США вызвали обеспокоенность потенциальной глобальной рецессией.

«Уменьшение запасов бензина в США вторую неделю подряд заверило инвесторов в стабильности спроса, что побудило к покупкам», – сказал главный аналитик Fujitomi Securities Co Ltd Казухико Сайто.

«Однако ожидается, что рынок нефти будет оставаться под давлением с достаточно высокой волатильностью из-за опасений потенциальной глобальной рецессии», — добавил он.

Цены на нефть выросли на 1 доллар после падения запасов в США

СРЕДА, 17 АВГУСТА 2022, 10:33 — АЛЕКСЕЙ ПАВЛЫШ

Цены на нефть в среду выросли на 1 доллар, отскочив от шестимесячного минимума, достигнутого накануне, поскольку неожиданно значительное падение запасов нефти и бензина в США напомнило инвесторам, что спрос остается стабильным.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 82 цента, или на 0,9%, до 93,16 доллара за баррель до 06:30 GMT.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) также выросли на 85 центов, или на 1%, до 87,38 долларов за баррель.

Накануне, во вторник, котировки упали примерно на 3%, поскольку слабые данные о строительстве жилья в США вызвали обеспокоенность потенциальной глобальной рецессией.

«Уменьшение запасов бензина в США вторую неделю подряд заверило инвесторов в стабильности спроса, что побудило к покупкам», – сказал главный аналитик Fujitomi Securities Co Ltd Казухико Сайто.

«Однако ожидается, что рынок нефти будет оставаться под давлением с достаточно высокой волатильностью из-за опасений потенциальной глобальной рецессии», — добавил он.

Запасы сырой нефти сократились в США примерно на 448 000 баррелей в неделю, закончившуюся 12 августа. По данным источников, запасы бензина упали примерно на 4,5 миллиона баррелей, в то время как запасы дистиллята сократились примерно на 759 000 баррелей.

Экономическая правда

Автор:

(Всего статей: 350)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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