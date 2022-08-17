В Іспанії запустили найбільшу в Європі сонячну електростанцію

Як одна з найбільш сонячних країн Європи, Іспанія робить ставку на збільшення виробництва сонячної енергії, щоб зменшити залежність від нестабільних товарних ринків, водночас допомагаючи очистити енергетичний баланс.

Як розповіли в компанії, станція в регіоні Естремадура, що включає близько 1,5 млн сонячних панелей, вироблятиме достатньо електроенергії для постачання у понад 334 тис будинків.

Зазначається, щ сонячна електростанція уже підключена до мережі і поступово нарощуватиме виробництво, доки не запрацює на повну потужність протягом наступних чотирьох тижнів.

«Ця одна станція навряд чи вплине на ціни на електроенергію», — сказав аналітик дослідницької компанії BloombergNEF Кесавартіній Саварімутху.

«Але якщо Іспанія продовжуватиме масштабувати відновлювані джерела енергії, щоб досягти своїх цілей до 2030 року, ціни на електроенергію впадуть», — додав він.

До кінця десятиліття Іспанія планує отримувати майже три чверті своєї електроенергії з відновлюваних джерел, порівняно з приблизно 47% минулого року.

Економічна правда