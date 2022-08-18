17 серпня: Ситуація в енергетиці

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Енергоатом будуватиме енергоблок №5 на Рівненській АЕС

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» почало комерційну діяльність на внутрішньому та зовнішньому ринках

В Україні подолано дефіцит пального

Стабільність інфраструктури

Електроенергія

16 серпня 2022 року під час перебування на Рівненській атомній електростанції президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін відвідав майданчик майбутнього будівництва енергоблока № 5 Рівненської АЕС (був визначений ще у 2004 році).

Під час наради з активом РАЕС і оперативним персоналом очільник Енергоатома разом з директором ВП «Атомпроектінжиніринг» Миколою Божко провів презентацію проекту і графіка будівництва нового енергоблока.

Блок потужністю 1100 МВт будуватиметься за новітньою американською технологією АР1000 компанії Westinghouse.

Вже виконано низку передпроектних робіт, зокрема проведений аналіз наявного та перспективного використання водних ресурсів району розташування АЕС, аналіз наявних інфраструктури РАЕС та міжсистемних зв’язків західного регіону енергосистеми України.

Проведені також передпроектні роботи з визначення обмежувальних геологічних умов до вибору енергоблока.

АТ «Енергетична компанія України» (АТ «ЕКУ»), 100% акцій якого належать державі, здійснило перші поставки на внутрішній ринок та розпочинає експорт електроенергії провідним європейським трейдинговим компаніям. На внутрішньому ринку компанія реалізувала перші поставки електроенергії за двосторонніми контрактами. Щодо поставок на зовнішній ринок, то АТ «ЕКУ» 17 серпня вперше придбало на щоденному аукціоні, що проводиться НЕК «Укренерго», право доступу 19 серпня до міждержавного перетину у напрямках Румунії та Словаччини рівним графіком загальною потужністю по 62 МВт.

16 серпня 2022 року, відбулася найпотужніша від початку повномасштабного вторгнення рф хакерська атака на офіційний сайт ДП «НАЕК «Енергоатом». Його атакували з території російської федерації. Російська група «народная киберармия» здійснила кібератаку, використовуючи 7,25 млн бот-юзерів, які впродовж трьох годин симулювали сотні мільйонів переглядів основної сторінки компанії. Зазначена атака суттєво не вплинула на роботу сайту ДП «НАЕК «Енергоатом» і залишилася непомітною користувачам.

За минулу добу відновлено електропостачання близько 41 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії: у Запорізькій області – 22 тисячам, у Донецькій – 7,58 тисячі, у Дніпропетровській – 4,9 тисячі, у Харківській – 4,72 тисячі, у Миколаївській – 1,8 тисячі споживачів.

Знеструмленими залишаються 822 населених пункти, загалом близько 638,5 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 384,9 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Запорізькій – 34 тисячі, Миколаївській – 30,6 тисячі, Харківській – 29,8 тисячі споживачів. Без газопостачання – близько 235,6 тисячі абонентів.

Газ

Газопостачання відновлено 257 абонентам.

Пальне

В Україні подолано дефіцит пального. Про це заявив заступник Міністра економіки Денис Кудін. «Сьогодні можна впевнено говорити, що ту тимчасову ситуацію з дефіцитом пального, яку ми мали на початку літа, сьогодні подолано. У країні достатня кількість бензину та дизеля», — заявив він. Завдяки достатній пропозиції пального на ринку ціни йдуть униз. На їхнє зниження також впливає зниження цін на нафту.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом