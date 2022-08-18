17 серпня: Ситуація в енергетиці

Обновлено: Август 18, 2022.

17 серпня: Ситуація в енергетиці

Головне:

Енергоатом будуватиме енергоблок №5 на Рівненській АЕС

 Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» почало комерційну діяльність на внутрішньому та зовнішньому ринках

 В Україні подолано дефіцит пального

 Стабільність інфраструктури

  • Електроенергія
  • 16 серпня 2022 року під час перебування на Рівненській атомній електростанції президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін відвідав майданчик майбутнього будівництва енергоблока № 5 Рівненської АЕС (був визначений ще у 2004 році).
  • Під час наради з активом РАЕС і оперативним персоналом очільник Енергоатома разом з директором ВП «Атомпроектінжиніринг» Миколою Божко провів презентацію проекту і графіка будівництва нового енергоблока.
  • Блок потужністю 1100 МВт будуватиметься за новітньою американською технологією АР1000 компанії Westinghouse.
  • Вже виконано низку передпроектних робіт, зокрема проведений аналіз наявного та перспективного використання водних ресурсів району розташування АЕС, аналіз наявних інфраструктури РАЕС та міжсистемних зв’язків західного регіону енергосистеми України.
  • Проведені також передпроектні роботи з визначення обмежувальних геологічних умов до вибору енергоблока.

АТ «Енергетична компанія України» (АТ «ЕКУ»), 100% акцій якого належать державі, здійснило перші поставки на внутрішній ринок та розпочинає експорт електроенергії провідним європейським трейдинговим компаніям. На внутрішньому ринку компанія реалізувала перші поставки електроенергії за двосторонніми контрактами. Щодо поставок на зовнішній ринок, то АТ «ЕКУ» 17 серпня вперше придбало на щоденному аукціоні, що проводиться НЕК «Укренерго», право доступу 19 серпня до міждержавного перетину у напрямках Румунії та Словаччини рівним графіком загальною потужністю по 62 МВт.

16 серпня 2022 року, відбулася найпотужніша від початку повномасштабного вторгнення рф хакерська атака на офіційний сайт ДП «НАЕК «Енергоатом». Його атакували з території російської федерації. Російська група «народная киберармия» здійснила кібератаку, використовуючи 7,25 млн бот-юзерів, які впродовж трьох годин симулювали сотні мільйонів переглядів основної сторінки компанії. Зазначена атака суттєво не вплинула на роботу сайту ДП «НАЕК «Енергоатом» і залишилася непомітною користувачам.

За минулу добу відновлено електропостачання близько 41 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії: у Запорізькій області – 22 тисячам, у Донецькій – 7,58 тисячі, у Дніпропетровській – 4,9 тисячі, у Харківській – 4,72 тисячі, у Миколаївській – 1,8 тисячі споживачів.

Знеструмленими залишаються 822 населених пункти, загалом близько 638,5 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 384,9 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Запорізькій – 34 тисячі, Миколаївській – 30,6 тисячі, Харківській – 29,8 тисячі споживачів. Без газопостачання – близько 235,6 тисячі абонентів.

Газ

Газопостачання відновлено 257 абонентам.

 Пальне

В Україні подолано дефіцит пального. Про це заявив заступник Міністра економіки Денис Кудін. «Сьогодні можна впевнено говорити, що ту тимчасову ситуацію з дефіцитом пального, яку ми мали на початку літа, сьогодні подолано. У країні достатня кількість бензину та дизеля», — заявив він. Завдяки достатній пропозиції пального на ринку ціни йдуть униз. На їхнє зниження також впливає зниження цін на нафту.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

 

Автор:

(Всего статей: 352)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: