Чи будуть прозорими ринки нафти та LPG в Україні?

19 серпня об 11:00 відбудеться семінар, який проведуть експерти ринку, а також презентація роботи на організованих товарних ринках за новими правилами для окремих груп товарів від Української енергетичної біржі.

Постановою Кабінету Міністрів України № 834 внесено зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2021 р. № 1433 “Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках”. Згідно зі змінами до переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках додано нафту сиру, газовий конденсат, скраплений газ та деревину (лісоматеріали).

Серед нововведень — позабіржові операції як складова торгівлі на українському ринку.

Ключові питання, що будуть розглянуті:

Як змінились ринки нафти та скрапленого газу під час війни. Поточний стан. Олександр Сіренко, аналітик НафтоРинку Роль міжнародних цінових агентств при формуванні прозорих товарних ринків. Досвід фіксації позабіржових цін. Ірина Петренко, голова представництва міжнародного цінового агентства Argus в Україні Організований товарний ринок. Постанова КМУ №1433. Мирко Денис, експерт Української енергетичної біржі

Запрошуємо учасників приєднатися до семінару та сформувати бачення розвитку товарних ринків в Україні у найближчій перспективі.

Реєстрація за посиланням: https://bit.ly/3pnTmWB