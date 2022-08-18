Денис Монастирський перевірив готовність сил та засобів для реагування на можливі ситуації навколо Запорізької АЕС

Обновлено: Август 18, 2022.

Денис Монастирський перевірив готовність сил та засобів для реагування на можливі ситуації навколо Запорізької АЕС

Перевірено готовність сил та засобів для реагування на можливі ситуації навколо Запорізької АЕСП. Про це сьогодні, 17 серпня, повідомив Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час прямого ефіру на телемарафоні «Єдині новини».

Денис Монастирський разом із Міністром енергетики України Германом Галущенком, а також Головою «Енергоатома» Петром Котіним, керівниками обласних держадміністрацій Дніпропетровської та Запорізької областей, керівниками ДСНС України з робочою поїздкою відвідали Запоріжжя.

«Ми приїхали оцінити ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції. Від початку її захоплення ми зрозуміли, що ми маємо справу з державою-терористом. Усі їхні дії будуть пов’язані саме з терористичними актами або, навіть, з інформаційними терористичними атаками, які можливі навколо станції», – сказав очільник МВС.

За його словами, мета візиту – оцінити ситуацію, поспілкуватися з поліцейськими та рятувальниками, які працюють на цій території. Також перевірити готовність сил та засобів для реагування на ситуації.

Щодо можливої потреби порятунку громадян Міністр зазначив, що наразі розроблені плани та сценарії: «Ми їх активізували та перевірили. При «Енергоатомі» створений відповідний штаб, у який увійшли всі сили рятувальників, поліцейських та представників місцевої влади, які будуть реагувати відповідно до загрози».

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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