Денис Монастирський перевірив готовність сил та засобів для реагування на можливі ситуації навколо Запорізької АЕС

Перевірено готовність сил та засобів для реагування на можливі ситуації навколо Запорізької АЕСП. Про це сьогодні, 17 серпня, повідомив Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час прямого ефіру на телемарафоні «Єдині новини».

Денис Монастирський разом із Міністром енергетики України Германом Галущенком, а також Головою «Енергоатома» Петром Котіним, керівниками обласних держадміністрацій Дніпропетровської та Запорізької областей, керівниками ДСНС України з робочою поїздкою відвідали Запоріжжя.

«Ми приїхали оцінити ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції. Від початку її захоплення ми зрозуміли, що ми маємо справу з державою-терористом. Усі їхні дії будуть пов’язані саме з терористичними актами або, навіть, з інформаційними терористичними атаками, які можливі навколо станції», – сказав очільник МВС.

За його словами, мета візиту – оцінити ситуацію, поспілкуватися з поліцейськими та рятувальниками, які працюють на цій території. Також перевірити готовність сил та засобів для реагування на ситуації.

Щодо можливої потреби порятунку громадян Міністр зазначив, що наразі розроблені плани та сценарії: «Ми їх активізували та перевірили. При «Енергоатомі» створений відповідний штаб, у який увійшли всі сили рятувальників, поліцейських та представників місцевої влади, які будуть реагувати відповідно до загрози».

Джерело: КМУ