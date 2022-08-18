Энергокризис в Европе снижает использование удобрений: в следующем сезоне потребление может упасть на 7%

Обновлено: Август 18, 2022.

Энергокризис в Европе снижает использование удобрений: в следующем сезоне потребление может упасть на 7%

Энергетический кризис в Европе ограничивает производство удобрений и может заставить фермеров всего мира использовать еще меньше питательных веществ, необходимых для выращивания продуктов питания.

Об этом пишет Bloomberg.

По оценкам CRU Group, стремительный рост цен на газ, ключевое сырье, уже сократил четверть европейских мощностей по производству азотных удобрений.

Сейчас растет опасение, что кризис обострится. Для Европы это может означать еще меньшее производство и большую зависимость от импорта аммиака, из которого производят азотные удобрения.

Международная ассоциация удобрений предупреждает, что столкнувшись с более высокими ценами и сокращением поставок, фермеры могут сократить мировое использование удобрений на 7% в следующем сезоне, больше всего с 2008 года. Это рискует удержать урожаи, поскольку мир борется с кризисом стоимости жизни и усилением голода.

«Если европейские фермеры будут импортировать больше продукции от других экспортеров, то для более хрупких рынков сельскохозяйственной продукции в Африке к югу от Сахары, Южной Азии и частях Латинской Америки это приведет к напряженности мирового рынка», – сказала директор IFA по анализу рынка Лора Кросс.

При этом наибольшее сокращение использования удобрений в следующем сезоне ожидается в странах Африки, где снижение может составить до 23%.

Отмечается, что после снижения в предыдущие месяцы цены на удобрения снова начали расти, поскольку газ подорожал на фоне сокращения поставок из России и сильной жары в Европе, которая побуждала спрос.

Экономическая правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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