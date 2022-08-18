Россия угрожает остановить ЗАЭС

Обновлено: Август 18, 2022.

Россия угрожает остановить ЗАЭС

Российское военное командование угрожает остановить работу крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.

Источник: российское пропагандистское агентство «РИА Новости», цитирующее начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

Прямая речь: «Обращаем ваше внимание, что при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной, может быть рассмотрен вопрос о выводе в «холодный резерв» 5 и 6 энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС».

Детали: Россия оккупировала ЗАЭС еще на первых этапах войны и удерживает на ее территории военную технику и боеприпасы. Также неоднократно фиксировали обстрелы, совершенные именно с территории ЗАЭС.

Предыстория:

Ранее в Минобороны РФ заявили, что 19 августа на ЗАЭС может произойти «масштабная провокация киевского режима» во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину.

17 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где встретится с президентами Украины и Турции. Во время встречи с Зеленским Гутерреш обсудит ситуацию на Запорожской АЭС, а также поиск политического решения для завершения войны с Россией.

Ранее в ООН заявили, что могут помочь визиту МАГАТЭ  Запорожье из Киева, но Россия настаивает, что любая миссия, которая будет проходить через Украины, слишком опасна. 18 августа стало известно, гендиректор МАГАТЭ лично возглавит миссиюна Запорожскую АЭС.

США на заседании Совета Безопасности ООН указали, что для безопасности ЗАЭС следует оттуда вывести российские войска. Представитель РФ при ООН Василий Небензя не поддержал предложениепо созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции.

Украинская правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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