Суд заарештував АЗС та акції мережі Amic Energy

Суд наклав арешт на 308 об’єктів однієї з найбільших мереж автозаправних станцій, яка пов’язана з РФ – йдеться про мережу АЗС Amic, що колись належала російському «Лукойлу».

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

Серед обʼєктів, що потрапили під арешт – автомобільні заправні станції, склади, земельні ділянки та корпоративні права, загалом 308 об’єктів нерухомості. Загальна сума корпоративних прав становить понад 50 млн грн.

Хоча БЕБ не розголошує назву мережі, за даними джерел ЕП йдеться про АЗС Amic Energy, що до 2015 року належала російському «Лукойлу».

Співробітники БЕБ з’ясували, що бенефіціари та службові особи двох компаній, які ведуть діяльність у сфері реалізації паливно-мастильних матеріалів, пов’язані між собою, а їхніми фактичними власниками є громадяни РФ..

Слідство встановило, що службові особи підприємств упродовж 2015 — 2022 років штучно завищували витрати підприємств внаслідок отримання кредитів від споріднених структур. До витрат також зараховували відсотки за кредитами.

Обидва підприємства декларували збиткову діяльність, і при цьому премії, включені до вартості імпортованих паливно-мастильних матеріалів, перераховували на користь іноземної компанії.

Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн гривень.

Також БЕБ встановило, що протягом 2016-2021 років зазначені підприємства виплачували дивіденди на користь компаній-нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є держава РФ та російська компанія. За даними джерел ЕП, йдеться про російську нафтову компанію «Лукойл». У результаті такої діяльності було легалізовано грошові кошти у сумі понад 1 млрд гривень.

За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили договори, видаткові накладні, митні декларації, виписки по рахунках, документи про виплату дивідендів на користь нерезидентів, первинні бухгалтерські документи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ) та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ), здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора у взаємодії з Держподатковою.

Джерело: Економічна правда