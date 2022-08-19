Підготовка до осінньо-зимового періоду 2022/2023 років – на контролі Держенергонагляду

17 серпня 2022 року відбулося засідання колегії Державної інспекції енергетичного нагляду України. Захід пройшов дистанційно у режимі відеоконференції під головуванням очільника відомства Руслана Слободяна.

Після доповіді Голови про підсумки діяльності Держенергонагляду у І півріччі 2022 року, ще одним з головних питань порядку денного засідання стало обговорення стану підготовки української енергетики до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 років (далі – ОЗП).

Руслан Слободян у своїй промові наголосив, що в умовах російської агресії, задля безперервного та якісного енергопостачання споживачів головним завданням енергетиків стає якісна підготовка об’єктів та мереж електро– та теплоенергетики до роботи в ОЗП.

Оскільки не можливо передбачити підступні дії загарбників, то у таких умовах суб’єкти господарювання у галузі електроенергетики та сфері теплопостачання мають вжити всіх доступних заходів для швидкого та якісного відновлення енергопостачання споживачів у разі такої необхідності. Це, у першу чергу, стосується створення відповідних аварійних запасів обладнання та матеріалів у кожного суб’єкта відносин у цій сфері.

З доповіддю про стан підготовки української електроенергетики до ОЗП виступив директор Департаменту державного нагляду у галузі електроенергетики Володимир Клювак. Він поінформував членів колегії, що згідно з Положенням про порядок підготовки та оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в ОЗП, функціональними завданнями Держенергонагляду з оцінки підтвердження готовності операторів систем розподіл (далі – ОСР) до роботи в ОЗП є :

розгляд та аналіз отриманих від ОСР проектів Плану заходів;



надання пропозицій та/або рекомендації до Плану заходів щодо їх достатності;



проведення тематичних моніторингових заходів з безпеки постачання електричної енергії та заходів державного нагляду (контролю);



участь в Комісії з перевірки готовності до роботи в ОЗП;



оцінка готовності об’єктів електроенергетики до роботи в ОЗП;



надання Міненерго Висновку про готовість до роботи в ОЗП суб’єкта електроенергетики.

Процес з оцінки готовності зі сторони Держенергонагляду включає аналіз проходження минулого ОЗП, підготовка та стан реалізації ОСР заходів готовності, а також формування висновків про готовність до роботи в ОЗП.

З березня поточного року проводяться додаткові моніторингові заходи, а саме:

1. За Регламентом оперативних повідомлень двічі на день інформується Міненерго щодо знеструмлень електричних мереж ОСР, пов’язаних з бойовими діями та погодними умовами.

2. Щотижнево аналізується та узагальнюється інформація про пошкоджені об’єкти електричних мереж або їх складових.

Представники територіальних органів Держенергонагляду оглянули 1 149 об’єктів електричних мереж 12 ОСР.

Окремо привернуто увагу учасників засідання на стан виконання ОСР ремонтів за І півріччя поточного року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що суттєво впливає на надійне та безпечне постачання електричної енергії споживачам, особливо з урахуванням складної військово-політичної та економічної ситуації у державі.

У наслідок активних бойових дій знаходяться в пошкодженому стані або зруйновані наступні об’єкти напругою 10-150 кВ:

ПС -35-150кВ – 410 од. (у 9 ОСР) майже 9% від загальної кількості;

ТП 6-10 кВ – 10821 од. (у 12 ОСР) майже 6% від загальної кількості;

ПЛ 35-110(150) кВ – 690 од. (у 10 ОСР);

ПЛ -10 кВ – 1636 од. (у 9 ОСР).

Наразі знеструмлено 930 населених пунктів, кількість відключених споживачі становить понад 588 тисяч. Найбільше знеструмлено населених пунктів та споживачів у Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській, Харківській та Запорізькій областях.

У зв’язку з невиконанням ОСР запланованих обсягів ремонтних робіт на поточних рік, це суттєво впливає на надійне та безпечне постачання електричної енергії споживачам, особливо з урахуванням складної військово-політичної та економічної ситуації у державі.

Тому рівень аварійності в електричних мережах ОСР напругою 0,4-110 (150) кВ залишається достатньо високим, у тому числі значно збільшується час усунення пошкоджень елементів електричних мереж та відновлення електропостачання споживачів.

На підставі зазначеного Міненерго надало дозвіл Держенергонагляду на проведення позапланових заходів з державного енергетичного нагляду на об’єктах ОСР. Заходи проведено у період з 2 по 15 серпня 2022 року. За результатами – 22 ОСР видано Акти та Приписи на усунення виявлених порушень.

На завершення виступу Володимир Клювак підсумував, що у відповідності до вимог Положення про порядок підготовки та оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в ОЗП свідченням готовності ОСР до роботи в ОЗП є: виконання Плану заходів; створення аварійного запасу обладнання та матеріалів; реалізація заходів за результатами розслідування технологічних порушень; виконання заходів з усунення виявлених Держенергонаглядом порушень під час моніторингів з безпеки постачання електричної енергії; виконання приписів Держенергонагляду.

Із доповіддю щодо підготовки теплових господарств до роботи в опалювальний період 2022-2023 року (далі – ОП) виступив директор Департаменту державного нагляду у сфері теплопостачання Віталій Михайлович. Він ознайомив присутніх членів колегії з функціональними завданнями Держенергонагляду з оцінки підтвердження готовності теплових господарств до роботи в ОП (цілісний процес: оцінка проходження минулого ОП, підготовка заходів, контроль проведення робіт, оцінка готовності, своєчасний початок та проходження ОП) Також він навів інформацію про технічний стан об’єктів у сфері теплопостачання, аналіз технологічних порушень та проблемні питання.

Доповідаючи про стан підготовки теплових господарств до ОП, Віталій Михайлович окремо зупинився на питаннях пошкоджених об’єктів у сфері теплопостачання внаслідок активних бойових дій, першочергових кроків, здійснених для підготовки вчасної підготовки теплових господарств до ОП, та поточних результатів оцінки підготовки теплових господарств до ОП.

Крім того, члени колегії заслухали доповідь директора Департаменту державного нагляду за експлуатацією станцій та мереж Дмитра Гончарова щодо оцінки готовності підконтрольних електричних станцій (крім ядерної частини атомних електричних станцій) і електричних мереж оператора системи передачі до роботи в ОЗП.

Заслухавши доповіді, колегія врахувала у своєму рішенні підтримати пропозиції Держенергонагляду щодо необхідності перегляду порядку підготовки та оцінки готовності теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання до роботи в ОП та запровадження нових підходів у роботі, зокрема, декларативного принципу підтвердження готовності до роботи в ОП суб’єктів відносин у сфері теплопостачання та особливостей участі у Комісіях з перевірки готовності до роботи в ОП представників Держенергонагляду, що забезпечить зменшення надмірного регуляторного тиску на всі суб’єкти відносин у сфері теплопостачання.

Джерело: Держенергонагляд