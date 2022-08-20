Цены на газ в Европе взлетели до 2800 долларов из-за временной остановки поставок из РФ

Обновлено: Август 20, 2022.

Цены на газ в Европе взлетели до 2800 долларов из-за временной остановки поставок из РФ

После объявления «Газпромом» остановки поставок газа через газопровод «Северный поток» на три дня цены сразу взлетели на 7% до 2800 долларов за тысячу кубов и приблизились к новому историческому рекорду.

Об этом говорится в данных биржи ICE.

Так, накануне объявления о выводе на техобслуживание агрегата на компрессорной станции Портовая и остановке поставок газа из РФ в Европу на три дня, цены колебались на уровне 248,2 евро за МВт-час, или 2644 доллара за тысячу кубометров.

Высокие цены на голубое топливо удерживаются со вторника, когда «Газпром» заявил, что зимой котировки могут вырасти до 4000 долларов за тысячу кубов. Чрезвычайно дорогие контракты обусловлены растущим сокращением поставок из России, что ставит под угрозу своевременное наполнение хранилищ в Европе накануне отопительного сезона и его стабильное прохождение.

После заявления российской компании об остановке «Северного потока» цены взлетели до 262,8 евро за МВт-час или свыше 2800 долларов за тысячу кубов. Таким образом, рост в этот момент составил почти 7%. После этого контракты подешевели до 257,4 евро за МВт-час (2742 доллара за тысячу кубов), и на этой отметке торги закрылись.

Последний ценовой рекорд был установлен в начале марта, когда вторжение России в Украину всколыхнуло рынки. В то же время котировки краткосрочно прыгнули до 270 евро за МВт-час, или 2876 долларов за тысячу кубометров, что и является действующим рекордом.

Хотя «Газпром» утверждает, что возобновит поставки после технического обслуживания, стремительный рост цен на контракты сигнализирует неуверенность рынка в таких обещаниях. В середине июля Газпром уже останавливал поставки «Северным потоком-1″ из-за нужды в техобслуживании, и тогда ряд топ-чиновников ЕС выражали готовность к тому, что потоки газа не восстановятся.

Источник: Экономическая правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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