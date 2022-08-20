Талибан будет закупать российские нефтепродукты в обмен на изюм Источник: https://kosatka.media/

Афганистан рассматривает возможность покупки нефтепродуктов и товаров по бартерной схеме. Страна взамен согласна экспортировать в Россию полезные ископаемые, изюм и сырье для лекарств.

Об этом в интервью «РИА Новости» заявил глава Минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи, передает Коммерсантъ.

«В приоритете у нас — осуществлять импорт этих российских товаров по бартерной схеме. Если операции по такой схеме не получатся, то мы можем использовать финансовые трансакции. С этим вопросом никаких проблем нет — в отношении Афганистана нет никаких ограничений со стороны США или ЕС по подобным поставкам сырья, Афганистан может расплачиваться за эти товары деньгами»,— сказал он. По его словам, Кабул хотел бы договориться с Москвой о поставках около 1 млн т бензина и 1 млн т дизельного топлива до конца 2022 года. Взамен на российские нефтепродукты Афганистан, по его словам, мог бы предложить полезные ископаемые. «Помимо этого у нас есть, например, сухофрукты, изюм и лекарственные травы, Афганистан исторически поставлял большие объемы изюма в Россию. Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции. Например, на лекарственные травы цены сейчас очень высоки, а Россия нуждается в таком сырье для медицины. И мы можем использовать их в бартерной торговле»,— отметил он.

Делегация Минпромторга Афганистана находится в Москве с 14 августа.

Источник: kosatka.media