Талибан будет закупать российские нефтепродукты в обмен на изюм Источник: https://kosatka.media/

Обновлено: Август 20, 2022.

Талибан будет закупать российские нефтепродукты в обмен на изюм Источник: https://kosatka.media/

Афганистан рассматривает возможность покупки нефтепродуктов и товаров по бартерной схеме. Страна взамен согласна экспортировать в Россию полезные ископаемые, изюм и сырье для лекарств.

Об этом в интервью «РИА Новости» заявил глава Минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи, передает Коммерсантъ.

«В приоритете у нас — осуществлять импорт этих российских товаров по бартерной схеме. Если операции по такой схеме не получатся, то мы можем использовать финансовые трансакции. С этим вопросом никаких проблем нет — в отношении Афганистана нет никаких ограничений со стороны США или ЕС по подобным поставкам сырья, Афганистан может расплачиваться за эти товары деньгами»,— сказал он. По его словам, Кабул хотел бы договориться с Москвой о поставках около 1 млн т бензина и 1 млн т дизельного топлива до конца 2022 года. Взамен на российские нефтепродукты Афганистан, по его словам, мог бы предложить полезные ископаемые. «Помимо этого у нас есть, например, сухофрукты, изюм и лекарственные травы, Афганистан исторически поставлял большие объемы изюма в Россию. Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции. Например, на лекарственные травы цены сейчас очень высоки, а Россия нуждается в таком сырье для медицины. И мы можем использовать их в бартерной торговле»,— отметил он.

Делегация Минпромторга Афганистана находится в Москве с 14 августа.

Источник: kosatka.media

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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