Електроенергія: Україна та Європа 15 – 19 серпня 2022 року

Протягом минулого тижня на УЕБ було проведено 13 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії в режимі одностороннього аукціону, з яких 2 – у комерційних секціях, та 11 – у спеціалізованих. Загалом реалізовано 600,4 тис. МВт.г електроенергії.

Місячний індекс базового навантаження на вересень 19 серпня зафіксований на рівні 2345,0 грн/МВт.г.

На РДН протягом оглядового періоду ціни були стабільними, знаходившись в діапазоні 2689,56 — 2952,73 грн/МВт.г. Всього на РДН за останній тиждень в ОЕС України було реалізовано 131,9 тис. МВт.г. (-11,5%). На ВДР ціни були динамічними. Середньозважені ціни змінювалися в діапазоні 2651,36 — 3147,16 МВт.г. Загальний обсяг купівлі-продажу за оглядовий період склав майже 11,4 тис. МВт.г.

Ціни на електроенергію зростали на всіх проаналізованих європейських ринках електроенергії, спотові ціни перетнули позначку 500 євро/МВт.г.

Станом на 18 серпня 2022 р. ціна базової електроенергії становила:

Франція — 553,62 євро/МВт.г

Угорщина — 517,69 євро/МВт

Польща – 366,19 євро/МВт.г

На вересень 2022 р. у вищезазначених країнах електроенергія торгувалась за цінами в діапазоні 372-619 євро/МВт.г. Місячні ф’ючерси на жовтень 2022 р. на електричну енергію у проаналізованих країнах зросли у середньому на 3,9%.

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