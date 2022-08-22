Головуюча в ЄС Чехія готова сприяти інтеграції енергетичних ринків України до європейських

У Міністерстві енергетики України пройшла зустріч керівництва Міненерго з представниками делегації Чеської Республіки.

Участь у зустрічі взяли заступник Міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков та заступник Міністра енергетики Микола Колісник.

Чеську сторону на зустрічі представляли заступник Міністра закордонних справ Чеської Республіки з питань управління європейським відділом Ярослав Курфюрст, спеціальний представник з питань енергетичної безпеки Вацлав Бартушка, голова Комітету з питань безпеки Парламенту Чехії Павел Жачек та представники інших урядових структур країни.

Сторони обговорили низку питань, серед яких ключовим стала енергетична безпека у зв’язку з російською агресією проти України.

Ярослав Демченков подякував Чехії за підтримку, яка надається Україні в цілому та об’єктам критичної енергетичної інфраструктури зокрема. Він відзначив у цьому контексті особливу роль чеського бізнесу, який розглядає можливості посилити допомогу, що надається регіонам, постраждалим від російської агресії.

Також заступник Міністра з питань євроінтеграції окремо відзначив позицію уряду Чехії щодо окупації російськими військами об’єктів ядерної енергетики в Україні. Чеська сторона непохитно підтримує Україну: засуджувала окупацію росією як Чорнобильської, так і Запорізької АЕС, а також як головуюча в ЄС країна є лідером у формуванні позиції Євросоюзу щодо деокупації, демілітаризації ЗАЕС та якомога швидшого направлення на цей об’єкт міжнародної місії.

“Через окупацію російськими військовими Запорізької АЕС безпекова ситуація на станції критична. Дії рф на території ЗАЕС та використання ними станції як ядерного щита — це ядерний тероризм”, — наголосив Ярослав Демченков.

Також сторони обговорили питання підтримки роботи, яку виконує Міненерго разом з Єврокомісією щодо інтеграції українських газового та електроенергетичного ринків до ринків ЄС.

Чеська сторона підкреслила, що Україна в умовах війни демонструє унікальну сталість енергетичного сектору, і це важливий сигнал, який свідчить, що синхронізація української енергосистеми з ENTSO-E була вчасною і доречною.

Також сторони обговорили підготовку до зими та інструменти для спільних рішень щодо поточних викликів, які можуть бути ухвалені під час чеського головування у Раді Європейського Союзу.

Зокрема, Микола Колісник проінформував чеських колег про потенціал зберігання газу в українських підземних сховищах, темпи накопичення енергоносіїв в рамках підготовки до ОЗП та потенціал реалізації спільних проектів у нафтогазовій сфері.

Джерело: КМУ