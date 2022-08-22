Головуюча в ЄС Чехія готова сприяти інтеграції енергетичних ринків України до європейських

Обновлено: Август 22, 2022.

Головуюча в ЄС Чехія готова сприяти інтеграції енергетичних ринків України до європейських

У Міністерстві енергетики України пройшла зустріч керівництва Міненерго з представниками делегації Чеської Республіки.

Участь у зустрічі взяли заступник Міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков та заступник Міністра енергетики Микола Колісник.

Чеську сторону на зустрічі представляли заступник Міністра закордонних справ Чеської Республіки з питань управління європейським відділом Ярослав Курфюрст, спеціальний представник з питань енергетичної безпеки Вацлав Бартушка, голова Комітету з питань безпеки Парламенту Чехії Павел Жачек та представники інших урядових структур країни.

Сторони обговорили низку питань, серед яких ключовим стала енергетична безпека у зв’язку з російською агресією проти України.

Ярослав Демченков подякував Чехії за підтримку, яка надається Україні в цілому та об’єктам критичної енергетичної інфраструктури зокрема. Він відзначив у цьому контексті особливу роль чеського бізнесу, який розглядає можливості посилити допомогу, що надається регіонам, постраждалим від російської агресії.

Також заступник Міністра з питань євроінтеграції окремо відзначив позицію уряду Чехії щодо окупації російськими військами об’єктів ядерної енергетики в Україні. Чеська сторона непохитно підтримує Україну: засуджувала окупацію росією як Чорнобильської, так і Запорізької АЕС, а також як головуюча в ЄС країна є лідером у формуванні позиції Євросоюзу щодо деокупації, демілітаризації ЗАЕС та якомога швидшого направлення на цей об’єкт міжнародної місії.

“Через окупацію російськими військовими Запорізької АЕС безпекова ситуація на станції критична. Дії рф на території ЗАЕС та використання ними станції як ядерного щита — це ядерний тероризм”, — наголосив Ярослав Демченков.

Також сторони обговорили питання підтримки роботи, яку виконує Міненерго разом з Єврокомісією щодо інтеграції українських газового та електроенергетичного ринків до ринків ЄС.

Чеська сторона підкреслила, що Україна в умовах війни демонструє унікальну сталість енергетичного сектору, і це важливий сигнал, який свідчить, що синхронізація української енергосистеми з ENTSO-E була вчасною і доречною.

Також сторони обговорили підготовку до зими та інструменти для спільних рішень щодо поточних викликів, які можуть бути ухвалені під час чеського головування у Раді Європейського Союзу.

Зокрема, Микола Колісник проінформував чеських колег про потенціал зберігання газу в українських підземних сховищах, темпи накопичення енергоносіїв в рамках підготовки до ОЗП та потенціал реалізації спільних проектів у нафтогазовій сфері.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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