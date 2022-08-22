Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу замедления мировой экономики

Цены на нефть упали в понедельник после трех дней роста, поскольку инвесторы обеспокоены тем, что агрессивное повышение процентных ставок в США ослабит мировую экономику и снизит спрос на топливо. Укрепление доллара также усилило давление на рынок.

Об этом пишет Reuters.

Причины

«Рост опасений по замедлению мировой экономики стал причиной падения нефтяных рынков», — сказал старший экономист Nomura Securities Тацуфуми Окоши.

«Рост доллара США также побуждал к новым продажам», — добавил он.

Индекс доллара поднялся до пятинедельного максимума в понедельник после того, как президент ФРС Ричмонда Томас Баркин заявил, что руководители центральных банков стремятся к более быстрому повышению процентных ставок.

Укрепление доллара делает нефть дороже покупателей в других валютах.

Инвесторы будут внимательно следить за комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла во время его выступления на ежегодной глобальной конференции центральных банков в Джексон-Хоуле в пятницу.

Считается, что ФРС имеет больше возможностей для повышения ставок, чем центральные банки других крупных экономик, более хрупких.

Цены также упали из-за беспокойства относительно замедления спроса на топливо в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, из-за дефицита электроэнергии на юго-западе, вызванного жарой.

Экономическая правда