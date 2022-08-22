Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу замедления мировой экономики

Обновлено: Август 22, 2022.

Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу замедления мировой экономики

Цены на нефть упали в понедельник после трех дней роста, поскольку инвесторы обеспокоены тем, что агрессивное повышение процентных ставок в США ослабит мировую экономику и снизит спрос на топливо. Укрепление доллара также усилило давление на рынок.

Об этом пишет Reuters.

Причины

«Рост опасений по замедлению мировой экономики стал причиной падения нефтяных рынков», — сказал старший экономист Nomura Securities Тацуфуми Окоши.

«Рост доллара США также побуждал к новым продажам», — добавил он.

Индекс доллара поднялся до пятинедельного максимума в понедельник после того, как президент ФРС Ричмонда Томас Баркин заявил, что руководители центральных банков стремятся к более быстрому повышению процентных ставок.

Укрепление доллара делает нефть дороже покупателей в других валютах.

Инвесторы будут внимательно следить за комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла во время его выступления на ежегодной глобальной конференции центральных банков в Джексон-Хоуле в пятницу.

Считается, что ФРС имеет больше возможностей для повышения ставок, чем центральные банки других крупных экономик, более хрупких.

Цены также упали из-за беспокойства относительно замедления спроса на топливо в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, из-за дефицита электроэнергии на юго-западе, вызванного жарой.

Экономическая правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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