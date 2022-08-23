22 серпня: Ситуація в енергетиці

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Головуюча в ЄС Чехія готова сприяти інтеграції енергетичних ринків України до європейських
Американська Eaton передала Україні 327 однофазних джерел безперебійного живлення в рамках гуманітарної програми
Естонія виступає за включення до восьмого пакету санкцій ЄС проти росії повного ембарго на енергоносії
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- Головуюча в ЄС Чехія готова сприяти інтеграції енергетичних ринків України до європейських. У Міністерстві енергетики України пройшла зустріч керівництва Міненерго з представниками делегації Чеської Республіки. Чеська сторона підкреслила, що Україна в умовах війни демонструє унікальну сталість енергетичного сектору, і це важливий сигнал, який свідчить, що синхронізація української енергосистеми з ENTSO-E була вчасною і доречною.
- Американська електротехнічна компанія Eaton передала Українському державному центру радіочастот 327 однофазних джерел безперебійного живлення. Пристрої дозволять забезпечити якісну та безперервну роботу сенсорної мережі радіочастотного моніторингу з можливістю дистанційного управління по всій країні. Це гарантує безпеку співробітників організації, яким більше не доведеться проводити роботи фізично в небезпечних районах.
- Під час розбору завалів на Кременчуцькій ТЕЦ загорілися залишки мастила та будівельного сміття. Даних про постраждалих немає.
- Впродовж минулого тижня в південному регіоні було повернуто в роботу після аварійного ремонту одразу п’ять повітряних ліній 330 кВ, ще на одній проводиться огляд. Всі пошкодження завдано під час обстрілів, тож ремонтники працювали над відновленням проводів.
- Відремонтовано пошкоджене устаткування на одній із підстанцій 330 кВ: для відновлення обладнання захисту замінено 21 ізолятор та полагоджено роз’єднувач автотрансформатора.
- За минулу добу відновлено електропостачання близько 29,5 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії: у Харківській області – 8,7 тисячам, у Запорізькій – 8,6 тисячам, у Донецькій – 6,7 тисячам, у Дніпропетровській – 5,1 тисячам, у Миколаївській – 400 споживачам.
- Знеструмленими залишаються 855 населених пунктів, загалом близько 628,4 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 381,4 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисяч, Миколаївській – 30,5 тисяч, Харківській – 30,4 тисяч споживачів.
Газ
- В межах підготовки до опалювального сезону Оператор ГТС України опрацював всі реверсні схеми та щомісяця проводить тренування персоналу по реагуванню на аварійні та позаштатні ситуації. Урядові інституції, представники енергопостачальних підприємств, комунальних служб, місцевих органів влади готують плани для безпечного проходження осіннє-зимового періоду.
- Без газопостачання – близько 234,8 тисяч абонентів.
Міжнародний вимір та санкції
- Естонія виступає за включення до восьмого пакету санкцій ЄС проти росії повного ембарго на енергоносії. Пропозиції країни: комплексне ембарго на енергоносії; санкції на деякі нові товарні групи та особи; остаточне відключення російських банків від системи розрахунків SWIFT.
- Сербія з листопада не купуватиме російської нафти. Президент Сербії Александар Вучич заявив, що з листопада його країна не імпортуватиме російської нафти через санкції Європейського Союзу, запроваджені проти рф.
Джерело: КМУ