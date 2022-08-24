Найбільша хімкомпанія Польщі зупинила виробництво азотних добрив через рекордні ціни на газ

Grupa Azoty SA, найбільша в Польщі хімічна компанія, припинила виробництво деяких своїх ключових продуктів, таких як азотні добрива та капролактам, а також скоротила випуск аміаку через рекордні ціни на газ , пише Bloomberg .

Ключові факти

«Поточна ситуація на ринку природного газу, що визначає рентабельність видобутку, є винятковою, повністю незалежною від компанії, і її неможливо було передбачити раніше», – йдеться в заяві Grupa Azoty у вівторок. Як довго триватимуть заходи, не повідомляється.

Контрольована державою компанія досі намагалася уникнути скорочення виробництва добрив, навіть попри те, що ціни на газ у Європі цього року зросли більш ніж у чотири рази через скорочення поставок із Росії, що спровокувало енергетичну кризу.

Grupa Azoty називає себе другим за величиною виробником мінеральних добрив у Європейському Союзі. Компанія є одним із найбільших покупців природного газу в Польщі, щорічно споживаючи понад 20 ГВт·год палива.

Норвезька компанія Yara International ASA, аналог Azoty, скоротила виробництво минулого місяця.

Контекст

Зростання цін на газ уже скоротило чверть потужностей із виробництва азотних добрив у Європі. Нині зростають побоювання, що криза погіршиться. Для Європи це може означати подальше зменшення виробництва та більшу залежність від імпорту аміаку, з якого виробляються азотні добрива.

Міжнародна асоціація виробників добрив попереджає, що, зіткнувшись із вищими цінами та обмеженим постачанням, фермери можуть скоротити глобальне використання добрив на 7% у наступному сезоні, що стане найгіршим показником із 2008 року. Це, відповідно, може призвести до зменшення врожаю на тлі кризи вартості життя й посилення голоду.

Після зниження в попередні місяці ціни на добрива знову почали зростати, оскільки газ подорожчав на тлі скорочення постачань з Росії та сильної спеки в Європі, яка спонукала попит.

Європейські виробники добрив найбільше постраждали від збільшення цін на газ, сектор також зіткнувся із санкціями США та Європейського Союзу щодо продажу калію з Білорусі та заходами Китаю щодо обмеження постачання.

Нині імпортувати аміак до Європи набагато дешевше, ніж виробляти його там. Експерти прогнозують, що ціни на аміак продовжать зростати. Європі, яка виробляє близько 20 млн т аміаку на рік, потрібно імпортувати ще 200 000 т на місяць.

Лише в липні через кризу закрилося або скоротилося виробництво на 10 заводах із виробництва добрив у Європі.

Джерело: Forbes