Туреччина вдвічі збільшила імпорт російської нафти після вторгнення РФ в Україну, – Reuters

Обновлено: Август 24, 2022.

Туреччина вдвічі збільшила імпорт російської нафти після вторгнення РФ в Україну, – Reuters

Туреччина і Росія налаштовані на ширше співробітництво в бізнесі і особливо в торгівлі енергоресурсами на тлі західних санкцій проти РФ.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що торгівля між Туреччиною і Росією процвітала з весни. Турецькі компанії, яким не заборонено вести справи з російськими партнерами, заповнили порожнечу, що утворилася в результаті того, що підприємства ЄС покинули Росію після її вторгнення в Україну на початку цього року.

За даними Refinitiv, Туреччина збільшила імпорт нафти з Росії, в тому числі сортів Urals і Siberian Light, до понад 200 тис. барелів на добу в цьому році в порівнянні з 98 тис. барелів на добу за той же період 2021 року.

Туреччина не ввела санкції проти Росії через її вторгнення в Україну, заявивши, що як і раніше залежить від поставок російських енергоресурсів.

Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Ердоган зустрілися на початку серпня і домовилися активізувати ділове співробітництво.

Дані показали, що основні турецькі нафтопереробні заводи Tupras і Азербайджанський нафтопереробний завод SOCAR STAR значно збільшили споживання російської нафти Urals і Siberian Light в цьому році, скоротивши при цьому закупівлі північноморських, іракських і Західноафриканських сортів.

Цього року ціни на російську нафту впали до історичного мінімуму по відношенню до еталону Brent, в той час як ціни на північноморську і іракську нафту виросли.

«Вибір турецьких нафтопереробних заводів був очевидний, оскільки у них немає обмежень на покупку російської нафти», – сказав на умовах анонімності трейдер на середземноморському нафтовому ринку. Він додав, що хороша маржа переробки нафти Urals підтримала прибуток турецьких НПЗ.

Трейдер також нагадав, що за словами президента Туреччини Реджепа Ердогана, на переговорах з президентом Росії в Сочі була досягнута домовленість використовувати рублі для торгівлі.

Джерело: lb.ua

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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