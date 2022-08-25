Рубрика | Україна

Цены на нефть растут из-за потенциального сокращения поставок ОПЕК+

Обновлено: Август 25, 2022.

Цены на нефть растут из-за потенциального сокращения поставок ОПЕК+

Цены на нефть выросли в четверг из-за растущей озабоченности ограниченностью поставок на фоне перебоев с российским экспортом, потенциальной возможности сокращения производства и частичного закрытия нефтеперерабатывающего завода в США.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Цены на нефть марки Brent поднялись на 59 центов, или 0,6%, до 101,81 доллара за баррель до 04:00 по Гринвичу.

Нефть West Texas Intermediate подорожала на 42 цента, или 0,4%, до 95,31 доллара за баррель.

Причины

Фьючерсы достигли трехнедельных максимумов в среду после того, как министр энергетики Саудовской Аравии заявил о возможности того, что ОПЕК+ сократит добычу для поддержки цен.

Кроме того, дискуссии по соглашению по ядерной программе Ирана остаются в тупике, что ставит под сомнение любое возобновление его экспорта.

«Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки в 100 долларов за баррель после того, как официальные лица Саудовской Аравии продемонстрировали готовность защищать цены путем сокращения добычи ОПЕК+, если это необходимо», – говорится в сообщении аналитиков Citi.

Однако впереди все еще существует неопределенность для ОПЕК+ по поводу оправдания сокращения добычи на фоне текущих переговоров вокруг иранского ядерного соглашения и ухудшения макроэкономической картины по мере обострения энергетического кризиса, добавляют аналитики Citi.

В Соединенных Штатах, крупнейшем потребителе нефти в мире, BP сообщила о закрытии некоторых установок своего нефтеперерабатывающего завода в Уайтинге, штат Индиана, после пожара на электросети в среду.

Завод мощностью 430 000 баррелей в день является ключевым поставщиком топлива в центральную часть США и Чикаго.

Переговоры между Европейским Союзом, США и Ираном по возобновлению ядерного соглашения в 2015 году продолжаются, и Иран заявляет, что получил ответ от Соединенных Штатов на «окончательный» текст ЕС по возобновлению соглашения.

Источники в ОПЕК сообщили Reuters, что любые сокращения со стороны ОПЕК+, вероятно, будут совпадать с возвратом иранской нефти на рынок, если Тегеран заключит ядерное соглашение с мировыми государствами.

Падение запасов нефти и нефтепродуктов в США также усилило давление на повышение цен. Запасы нефти упали на 3,3 миллиона баррелей за неделю до 19 августа до 421,7 миллиона баррелей, что выше ожиданий аналитиков в опросе Reuters.

Возрастающему влиянию противостояло сокращение запасов бензина, которое было меньше, чем ожидалось, из-за низкого спроса.

Запасы бензина в США упали за неделю на 27 000 баррелей до 215,6 млн баррелей по сравнению с предыдущими ожиданиями падения на 1,5 млн баррелей.

Экономическая правда

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(Всего статей: 369)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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