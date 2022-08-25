Рубрика | Україна

Франція заповнила газові сховища більш ніж на 90%

Обновлено: Август 25, 2022.

Франція заповнила газові сховища більш ніж на 90%

Франція заповнила свої газові сховища на понад 90% та має гарні шанси виконати урядову ціль щодо 100% заповненості до листопада.

Про це повідомляє Le Figaro за даними європейської платформи Agregated Gas Storage Inventory (AGSI), пише «Європейська правда».

Заповненість сховищ на 25 серпня досягла 90,06%. В одного з операторів французької газотранспортної системи це понад 91%, в іншого — майже 90%.

Міністерка екологічного переходу Аньєс Паньє-Рюнаше раніше зазначила, що уряд ставить за мету заповнити сховища на 100% до 1 листопада, тоді як зазвичай на цю дату заповнення становило близько 85%.

Франція у більш вигідному становищі, ніж деякі інші європейські країни, оскільки може розраховувати також на свої АЕС та новий метановий термінал.

Німеччина, за останніми даними, заповнила свої сховища більш ніж на 80%.

Джерело: Європейська правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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