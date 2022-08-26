Ціни на нафту зросли в п’ятницю на тлі зменшення побоювань щодо рецесії

Обновлено: Август 26, 2022.

Ціни на нафту зросли в п’ятницю на тлі зменшення побоювань щодо рецесії

Ціни на нафту зросли на 1 долар у п’ятницю, оскільки свіжі дані про економіку США зменшили побоювання рецесії, хоча очікування майбутньої промови голови ФРС США обмежили подальше зростання.

Про це пише Reuters.

Ф’ючерси на нафту Brent піднялися на 73 центи, або 0,73%, до 100,07 доларів за барель до 08:25 за Гринвічем.

Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 78 центів, або 0,84%, до 92,93 доларів.

«Кращі, ніж очікувалося, показники економіки США допомогли розвіяти побоювання, що триває рецесія, поставивши еталонні нафтові контракти на шлях зростання приблизно на 3% за тиждень.

У другому кварталі економіка США скоротилася помірнішими темпами, ніж передбачалося спочатку, оскільки споживчі витрати трохи пом’якшили вплив різкого уповільнення накопичення запасів», — пише Reuters.

Також на ціни на нафту впливає перспектива ОПЕК обмежити видобуток, щоб компенсувати повернення іранських барелів на нафтові ринки, якщо Тегеран укладе ядерну угоду із Заходом

Автор:

(Всего статей: 371)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: