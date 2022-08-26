«Укренерго» відновило дві пошкоджені обстрілами магітсральні лінії ЗАЕС

НЕК «Укренерго» відновила роботу двох пошкоджених російськими обстрілами магістральних ліній, які зараз працюють для власних потреб Запорізької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

«Завдяки цьому наразі забезпечено стабільне енергоживлення та безпечне функціонування сховищ відпрацьованого ядерного палива та інших важливих об’єктів, що розташовані на майданчику ЗАЕС», – йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що найближчим часом ремонтні бригади «Укренерго» матимуть можливість завершити відновлення ще однієї магістральної лінії. Це має підвищити безпеку роботи електростанції.

У НЕК наголосили, що енергосистема України продовжує стабільно працювати у складі енергомережі ENTSO-E.

Втрату потужності, спричинену відключенням Запорізької АЕС, компенсовано, роботу енергосистеми збалансували.