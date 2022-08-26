«Укренерго» відновило дві пошкоджені обстрілами магітсральні лінії ЗАЕС

Обновлено: Август 26, 2022.

«Укренерго» відновило дві пошкоджені обстрілами магітсральні лінії ЗАЕС

НЕК «Укренерго» відновила роботу двох пошкоджених російськими обстрілами магістральних ліній, які зараз працюють для власних потреб Запорізької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

«Завдяки цьому наразі забезпечено стабільне енергоживлення та безпечне функціонування сховищ відпрацьованого ядерного палива та інших важливих об’єктів, що розташовані на майданчику ЗАЕС», – йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що найближчим часом ремонтні бригади «Укренерго» матимуть можливість завершити відновлення ще однієї магістральної лінії. Це має підвищити безпеку роботи електростанції.

У НЕК наголосили, що енергосистема України продовжує стабільно працювати у складі енергомережі ENTSO-E.

Втрату потужності, спричинену відключенням Запорізької АЕС, компенсовано, роботу енергосистеми збалансували.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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