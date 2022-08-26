Рубрика | Україна

ЗАЕС через дії російських окупантів уперше в історії повністю відключена від мережі – «Енергоатом»

Обновлено: Август 26, 2022.

Окупована російськими військовими Запорізька атомна станція (ЗАЕС) вперше у своїй історії повністю відключена від мережі, передає Енергореформа.

Про це повідомила НАЕК «Енергоатом».

«Через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалася остання (четверта) лінія зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – «Дніпровська» (…) Таким чином, дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі – перше в історії станції«, – написав «Енергоатом» у своєму Телеграм-каналі 25 серпня.

У компанії підкреслили, що два працюючі енергоблоки станції відключилися від мережі в результаті відключення ПЛ.

В «Енергоатомі» нагадали, що три інші лінії зв’язку раніше були пошкоджені під час обстрілів російських військових.

«Власні потреби АЕС в електроживленні забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв’язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Зауважень до роботи автоматики та систем безпеки поки що немає», – додали в НАЕК.

Згідно з повідомленням, ведуться пускові операції щодо підключення одного з енергоблоків до мережі.

Незадовго до повідомлення «Енергоатома», Держінспекція ядерного регулювання повідомила, що енергоблок №6 Запорізької атомної станції відключився від мережі внаслідок повторного відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська».

Згідно з повідомленням ДІЯРУ у Facebook, повторне відключення ПЛ-750 кВ «Дніпровська» сталося о 14:14 за київським часом.

Перед цим ПЛ відключалася о 12:12 четверга внаслідок бойових дій у районі розміщення ЗАЕС. Внаслідок цього було відключено енергоблок №5 із подальшим спрацюванням аварійного захисту, а енергоблок №6 було переведено на забезпечення власних потреб.

Вже о 12:29 внаслідок поновлення роботи ПЛ енергоблок №6 було підключено до мережі, але о 14:14 він знову відключився.

При цьому в ДІЯРУ наголосили, що зауважень до роботи автоматики та систем безпеки немає.

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Телеграм-каналі повідомив, що станом на 14:30 радіаційний фон у місті становить 10,4 мікрорентгена на годину, що відповідає нормі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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