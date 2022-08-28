На Запорізькій АЕС працюють два блоки — Держатомрегулювання

На ранок 27 серпня на Запорізькій АЕС працюють два блоки.
Про це повідомляє Держатомрегулювання, пише УНН.
Цитата
«Ситуація на ЗАЕС станом на 8:00 27 серпня 2022 року. Два блоки Запорізької АЕС з 26.08.2022 працюють на потужностях, що регулюються диспетчером Укренерго», — йдеться у повідомленні регулятора у Telegram.
Деталі
Як повідомляється, за інформацією начальника зміни Запорізької АЕС:
- 26.08.2022, з 16:30 до 17:40 (за київським часом), російсько-окупаційні війська знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС. Снаряди влучили у дах спецкорпусу №1 та у теплотрасу.
- З 23:50 до 01:30 відбулися обстріли території ЗАЕС, а саме: у районі спецкорпусу №2 та в районі естакади між спецкорпусом та блоком №2.
Обсяг пошкоджень встановлюється. Про зміни радіаційного стану не повідомляється.
Джерело: УНН