На Запорізькій АЕС працюють два блоки — Держатомрегулювання

Обновлено: Август 28, 2022.

На Запорізькій АЕС працюють два блоки — Держатомрегулювання

На ранок 27 серпня на Запорізькій АЕС працюють два блоки.

Про це повідомляє Держатомрегулювання, пише УНН.

Цитата

«Ситуація на ЗАЕС станом на 8:00 27 серпня 2022 року. Два блоки Запорізької АЕС з 26.08.2022 працюють на потужностях, що регулюються диспетчером Укренерго», — йдеться у повідомленні регулятора у Telegram.

Деталі

Як повідомляється, за інформацією начальника зміни Запорізької АЕС:

  • 26.08.2022, з 16:30 до 17:40 (за київським часом), російсько-окупаційні війська знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС. Снаряди влучили у дах спецкорпусу №1 та у теплотрасу.
  • З 23:50 до 01:30 відбулися обстріли території ЗАЕС, а саме: у районі спецкорпусу №2 та в районі естакади між спецкорпусом та блоком №2.

Обсяг пошкоджень встановлюється. Про зміни радіаційного стану не повідомляється.

Джерело: УНН

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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