79 учасників стали переможцями на аукціоні Енергоатома з продажу електроенергії

Обновлено: Август 29, 2022.

79 учасників стали переможцями на аукціоні Енергоатома з продажу електроенергії

26 серпня на Українській енергетичній біржі відбувся аукціон з продажу електричної енергії, де ініціатором виступив ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом». Компанія виставила на продаж базовий тип навантаження обсягом 2,16 млн МВт.г. з періодом відпуску з 01.09.2022 по 30.09.2022.

За результатами аукціону реалізовано 1,88 млн МВт.г., що становить 87,43% від виставленого обсягу. Середньозважена ціна базового навантаження сформувалася на рівні 2 666 грн/МВт.г.

Під час торгів учасники ринку демонстрували високу активність, а час завершення аукціону кілька разів продовжувався. В результаті торгів було визначено 79 переможців, що свідчить про значну зацікавленість до аукціонів на ринку двосторонніх договорів.

«Попри складну ситуацію пов’язану з війною, на Українській енергетичній біржі щодня відбуваються торги та аукціони на різних сегментах енергоринку. Результати аукціону продемонстрували не лише наявність високої конкуренції, а і присутність значного інтересу учасників ринку до аукціонів з продажу електроенергії. Українська енергетична біржа, як надійний майданчик, гарантує усім учасникам рівний доступ до аукціонів, прозорість та конкурентність торгів» – прокоментував Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.

Джерело: УЕБ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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