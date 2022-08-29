79 учасників стали переможцями на аукціоні Енергоатома з продажу електроенергії

26 серпня на Українській енергетичній біржі відбувся аукціон з продажу електричної енергії, де ініціатором виступив ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом». Компанія виставила на продаж базовий тип навантаження обсягом 2,16 млн МВт.г. з періодом відпуску з 01.09.2022 по 30.09.2022.

За результатами аукціону реалізовано 1,88 млн МВт.г., що становить 87,43% від виставленого обсягу. Середньозважена ціна базового навантаження сформувалася на рівні 2 666 грн/МВт.г.

Під час торгів учасники ринку демонстрували високу активність, а час завершення аукціону кілька разів продовжувався. В результаті торгів було визначено 79 переможців, що свідчить про значну зацікавленість до аукціонів на ринку двосторонніх договорів.

«Попри складну ситуацію пов’язану з війною, на Українській енергетичній біржі щодня відбуваються торги та аукціони на різних сегментах енергоринку. Результати аукціону продемонстрували не лише наявність високої конкуренції, а і присутність значного інтересу учасників ринку до аукціонів з продажу електроенергії. Українська енергетична біржа, як надійний майданчик, гарантує усім учасникам рівний доступ до аукціонів, прозорість та конкурентність торгів» – прокоментував Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.

Джерело: УЕБ