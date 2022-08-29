Германия создала холдинг по национализации филиала «газпрома»

Обновлено: Август 29, 2022.

Германия создала холдинг по национализации филиала «газпрома»
Правительство Германии создало холдинг для национализации немецкого филиала российской государственной компании «Газпром».

Об этом сообщает еженедельник Welt am Sonntag, передает Укринформ.

Федеральное правительство создало холдинговую компанию, чтобы иметь возможность провести национализацию в кратчайшие сроки, пишет издание.

Бывшая GAZPROM Germania была переименована в Securing Energy for Europe (SEFE), в июне она была переименована в Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG). В настоящее время она находится под опекой Федерального сетевого агентства. Цель компании — обеспечение безопасности поставок в энергетическом секторе.

Холдинг Securing Energy for Europe Holding GmbH создан для обеспечения безопасности энергоснабжения.

Федеральное министерство экономики подтвердило в воскресенье, что им было известно об учреждении компании. По словам пресс-секретаря ведомства, «это было подготовлено в мае 2022 года исключительно как мера предосторожности для любых мер по реструктуризации».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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