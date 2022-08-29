Комітет Ради підтримав пропозицію про повернення акцизів на пальне

Обновлено: Август 29, 2022.

Комітет Ради підтримав пропозицію про повернення акцизів на пальне

Податковий комітет рекомендував депутатам підтримати доопрацьований законопроєкт, яким хочуть повернути акцизи на пальне. Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

Йдеться про урядовий законопроєкт №7668, який до Ради вніс Кабінет міністрів. Водночас його не включили до порядку денного, тож за результатами розгляду на комітеті депутатам рекомендували підтримати доопрацьовану версію №7668-д.

Як пише Железняк, головні зміни, запропоновані комітетом відносно урядової версії, такі:

1) на газ повертається акциз у розмірі 52 євро/1000 л (в урядовому документі було 100 євро/1000 л);

2) акциз для альтернативних видів палива, з додаванням біоетанолу, теж прирівнюється до 100 євро/1000 (наразі він становить 162 євро/1000 л).

Натомість акцизи на бензин та дизель пропонують залишити, як і запропоновано урядом, на рівні 100 євро/ 1000 л. До повномасштабної війни ставки становили 213 євро та 140 євро відповідно.

Таку модель підтримали 18 членів Податкового комітету ВРУ.

Джерело: Економічна правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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