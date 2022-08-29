Комітет Ради підтримав пропозицію про повернення акцизів на пальне

Податковий комітет рекомендував депутатам підтримати доопрацьований законопроєкт, яким хочуть повернути акцизи на пальне. Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

Йдеться про урядовий законопроєкт №7668, який до Ради вніс Кабінет міністрів. Водночас його не включили до порядку денного, тож за результатами розгляду на комітеті депутатам рекомендували підтримати доопрацьовану версію №7668-д.

Як пише Железняк, головні зміни, запропоновані комітетом відносно урядової версії, такі:

1) на газ повертається акциз у розмірі 52 євро/1000 л (в урядовому документі було 100 євро/1000 л);

2) акциз для альтернативних видів палива, з додаванням біоетанолу, теж прирівнюється до 100 євро/1000 (наразі він становить 162 євро/1000 л).

Натомість акцизи на бензин та дизель пропонують залишити, як і запропоновано урядом, на рівні 100 євро/ 1000 л. До повномасштабної війни ставки становили 213 євро та 140 євро відповідно.

Таку модель підтримали 18 членів Податкового комітету ВРУ.

Джерело: Економічна правда