Міністерство розвитку громад та територій України узгодило виробникам теплової енергії фіксовані обсяги природного газу на період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

«Мінрегіон затвердив обсяги газу для 605 підприємств, які виробляють теплову енергію. Це буде гарантією виробництва теплової енергії протягом опалювального сезону. Забезпечуємо стабільне постачання тепла!» – повідомив Олексій Чернишов.

Нагадаємо, постановою від 19 липня 2022 року № 812 Уряд затвердив Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії (ПСО). Як зазначив Олексій Чернишов, «впевнене проходження опалювального сезону залежить від декількох складових, зокрема надважливою є цінова стабільність у сфері теплопостачання. Прийняте рішення дозволяє виробникам теплової енергії купувати газ, необхідний для надання послуг, за цінами, що діяли станом на 24 лютого 2022 року. Це є підґрунтям для того, щоб тарифи на тепло та гарячу воду для населення не змінюватимуться».

Джерело: КМУ