Олексій Чернишов: Мінрегіон затвердив обсяги газу для 605 підприємств, які виробляють теплову енергію

Обновлено: Август 29, 2022.

Олексій Чернишов: Мінрегіон затвердив обсяги газу для 605 підприємств, які виробляють теплову енергію

Міністерство розвитку громад та територій України узгодило виробникам теплової енергії фіксовані обсяги природного газу на період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

«Мінрегіон затвердив обсяги газу для 605 підприємств, які виробляють теплову енергію. Це буде гарантією виробництва теплової енергії протягом опалювального сезону. Забезпечуємо стабільне постачання тепла!» – повідомив Олексій Чернишов.

Нагадаємо, постановою від 19 липня 2022 року № 812 Уряд затвердив Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії (ПСО). Як зазначив   Олексій Чернишов, «впевнене проходження опалювального сезону залежить від декількох складових, зокрема надважливою є цінова стабільність у сфері теплопостачання. Прийняте рішення дозволяє виробникам теплової енергії купувати газ, необхідний для надання послуг, за цінами, що діяли станом на 24 лютого 2022 року. Це є підґрунтям для того, щоб тарифи на тепло та гарячу воду для населення не змінюватимуться».

Джерело: КМУ

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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