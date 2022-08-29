В Кабмине утвердили перечень нефтегазодобывающих объектов в Черном море, захваченных рф

Обновлено: Август 29, 2022.

В Кабмине утвердили перечень нефтегазодобывающих объектов в Черном море, захваченных рф
Кабинет Министров утвердил перечень из 16 объектов нефтегазодобычи ГАО «Черноморнефтегаз», захваченных рф.

Соответствующее постановление №945 от 23 августа опубликовано на правительственном портале.

Так, к перечню объектов нефтегазодобычи в пределах континентального шельфа Украины, временно захваченных российской федерацией, отнесены Одесское, Безымянное, Северо-Керченское и Северо-Булганацкое месторождения, месторождение Шмидта, площади Губкина, «Рифтовая» и «Западно-Лицынская». Как отмечается в приложении к постановлению, на этих участках велись работы по геологическому изучению недр, в том числе опытно-промышленная разработка месторождений.

Еще на трех объектах – Тарханкутском участке, площадях Паласа и Лучицкого – предполагалась дальнейшая промышленная добыча нефти и газа.

Также в перечень включены пять месторождений, на которых велась промышленная добыча полезных ископаемых — Голицынское, Штормовое, Архангельское, Восточно-Казантипское и Северо-Булганское месторождения.

Источник: Укринформ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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