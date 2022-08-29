В Кабмине утвердили перечень нефтегазодобывающих объектов в Черном море, захваченных рф

Кабинет Министров утвердил перечень из 16 объектов нефтегазодобычи ГАО «Черноморнефтегаз», захваченных рф.

Соответствующее постановление №945 от 23 августа опубликовано на правительственном портале.

Так, к перечню объектов нефтегазодобычи в пределах континентального шельфа Украины, временно захваченных российской федерацией, отнесены Одесское, Безымянное, Северо-Керченское и Северо-Булганацкое месторождения, месторождение Шмидта, площади Губкина, «Рифтовая» и «Западно-Лицынская». Как отмечается в приложении к постановлению, на этих участках велись работы по геологическому изучению недр, в том числе опытно-промышленная разработка месторождений.

Еще на трех объектах – Тарханкутском участке, площадях Паласа и Лучицкого – предполагалась дальнейшая промышленная добыча нефти и газа.

Также в перечень включены пять месторождений, на которых велась промышленная добыча полезных ископаемых — Голицынское, Штормовое, Архангельское, Восточно-Казантипское и Северо-Булганское месторождения.

Источник: Укринформ