29 серпня: Ситуація в енергетиці

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Міненерго прогнозує падіння споживання газу на 40% в осінньо-зимовий період 2022/2023
ЄБРР надасть «Укренерго» EUR97,3 млн кредиту на підтримку ліквідності
Мінрегіон затвердив обсяги газу для 605 підприємств, які виробляють теплову енергію
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть оператору системи передачі НЕК «Укренерго» EUR97,3 млн на підтримку ліквідності в умовах військової агресії росії.
- Понад 2,5 млрд гривень має отримати «Укренерго» від аукціонів на доступ до міждержавних ліній електропередачі з ЄС за неповних два місяці (з 30 червня по 28 серпня). Середньозважена ціна перетинів зі Словаччиною та Румунією за цей період становить 10,3 тис. грн/МВт*год.
- За минулу добу відновлено електропостачання близько 28,4 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії: у Запорізькій області – 15,2 тисячам, у Рівненській – 3,87 тисячам, у Донецькій – 2,6 тисячам, у Миколаївській – 2,5 тисячам, у Харківській – 2,2 тисячам, у Дніпропетровській – 2 тисячам споживачів.
- Знеструмленими залишаються 820 населених пунктів, загалом близько 633,2 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 385 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Миколаївській – 32,5 тисяч, Харківській – близько 29,8 тисяч споживачів.
Газ
- Міністерство енергетики прогнозує споживання в осінньо-зимовий період 2022/2023 складатиме близько 11,7 млрд куб. м. Минулого 2021 року за опалювальний період спалено 19,4 млрд куб. м.
- Міністерство розвитку громад та територій України узгодило виробникам теплової енергії фіксовані обсяги природного газу на період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року.
- Без газопостачання близько 234,9 тисяч абонентів.
Міжнародний вимір та санкції
- Держави – учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї рішуче засудили неспровоковану та невиправдану агресивну війну рф проти України. «Ми засуджуємо огидні дії російської федерації, які призвели до позбавлення України контролю над вітчизняними ядерними об’єктами та зриву здійснення нею свого невід’ємного права на розвиток досліджень, виробництва та використання ядерної енергії в мирних цілях», – зазначається у спільній заяві держав – учасниць ДНЯЗ.
- МАГАТЕ повинна визнати порушення ядерних протоколів росією на ЗАЕС – очільник МЗС України Дмитро Кулеба.
- TotalEnergies продає частку в Термокарстовому газовому родовищі.
Джерело: КМУ