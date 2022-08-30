Коментар речника МЗС України Олега Ніколенка щодо візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

На запрошення Уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів. Очолює місію — генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Делегація міжнародних атомників вже вирушила із Відня і сьогодні має прибути до Києва. Очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями.

Місія МАГАТЕ сфокусується на трьох завданнях:

- Фізичний захист

- Ядерна безпека

- Ґарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів

Позиція України чітка: окупація ЗАЕС зі сторони російських військ та завезення на її територію великої кількості військової техніки і боєприпасів в порушення всіх міжнародних правил наражають атомну станцію на екстремальну небезпеку, зокрема провокування ядерного інциденту.

Як підкреслив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, росія має негайно демілітаризувати об‘єкт, вивести військові підрозділи, техніку та працівників росатому і повернути контроль над ЗАЕС Уряду України.

Розраховуємо, що МАГАТЕ відіграє важливу роль в досягненні цієї мети.

Джерело: КМУ