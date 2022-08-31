Акцизи на паливо можуть повернути, на альтернативне знизити — Рада проголосувала законопроект у першому читанні

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект №7668-д про повернення акцизів на моторне паливо, передає Енергореформа.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення на засіданні парламенту 30 серпня проголосувало 236 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

«Таким чином, акциз на газ повертається у розмірі EUR52/1 тис. л, акциз та ПДВ для альтернативних видів палива теж дорівнює EUR100/1 тис. л (ПДВ становить 7% – ЕР), акциз на бензин і дизель теж повертають до EUR100/1 тис. л», — написав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

За його даними, найбільше голосів за законопроект дала фракція «Слуга народу» – 178, плюс по 16 голосів дала «Платформа за життя та мир» та фракція «Довіра», 12 голосів – «Відновлення України», 7 голосів – «За майбутнє», 6 голосів — позафракційні, також підтримав законопроект один депутат із фракції «Голос».

При цьому Железняк написав, що він проголосував проти. Напередодні, як повідомлялося, він подав альтернативний законопроект, який зберігає нульову ставку акцизів на всі види палива та скасовує його для альтернативного палива.

Як повідомляла Енергореформа, 29 серпня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав доопрацьований депутатами законопроект №7668-д. Урядовий законопроект №7668 встановлював акциз у EUR100/1 тис. л для всіх видів моторного палива, за винятком альтернативного, на який акциз наразі встановлено у розмірі EUR162/1 тис. л.

У березні Верховна Рада скасувала стягнення акцизів на пальне. Це рішення було зумовлене гострою кризою на ринку пального України, спричиненою світовою паливною кризою та атаками Росії на інфраструктуру, призначену для зберігання та транспортування енергоносіїв.