Акцизи на паливо можуть повернути, на альтернативне знизити — Рада проголосувала законопроект у першому читанні

Обновлено: Август 31, 2022.

Акцизи на паливо можуть повернути, на альтернативне знизити — Рада проголосувала законопроект у першому читанні

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект №7668-д про повернення акцизів на моторне паливо, передає Енергореформа.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення на засіданні парламенту 30 серпня проголосувало 236 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

«Таким чином, акциз на газ повертається у розмірі EUR52/1 тис. л, акциз та ПДВ для альтернативних видів палива теж дорівнює EUR100/1 тис. л (ПДВ становить 7% – ЕР), акциз на бензин і дизель теж повертають до EUR100/1 тис. л», — написав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

За його даними, найбільше голосів за законопроект дала фракція «Слуга народу» – 178, плюс по 16 голосів дала «Платформа за життя та мир» та фракція «Довіра», 12 голосів – «Відновлення України», 7 голосів – «За майбутнє», 6 голосів — позафракційні, також підтримав законопроект один депутат із фракції «Голос».

При цьому Железняк написав, що він проголосував проти. Напередодні, як повідомлялося, він подав альтернативний законопроект, який зберігає нульову ставку акцизів на всі види палива та скасовує його для альтернативного палива.

Як повідомляла Енергореформа, 29 серпня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав доопрацьований депутатами законопроект №7668-д. Урядовий законопроект №7668 встановлював акциз у EUR100/1 тис. л для всіх видів моторного палива, за винятком альтернативного, на який акциз наразі встановлено у розмірі EUR162/1 тис. л.

У березні Верховна Рада скасувала стягнення акцизів на пальне. Це рішення було зумовлене гострою кризою на ринку пального України, спричиненою світовою паливною кризою та атаками Росії на інфраструктуру, призначену для зберігання та транспортування енергоносіїв.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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