Газовий шантаж РФ: Євросоюзу вдалося достроково заповнити свої сховища

Євросоюз планував досягти значення в 80% запасів до 1 листопада, але зробив це на два місяці раніше.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн в Twitter.

«На рівні ЄС ми диверсифікуємо джерела, економимо і зберігаємо енергію. Наше газосховище заповнене вже на 80%. Але щоб зменшити нашу залежність від російського викопного палива, нам потрібні поновлювані джерела енергії», — наголосила фор дер Ляєн.

Як відомо, Європейський союз планував досягти значення в 80% запасів до 1 листопада, але зробив це на два місяці раніше.

Джерело: УНІАН