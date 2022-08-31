«Газпром» перестав постачати газ до Франції

Французького контрагента повідомлено про повне припинення постачань з 1 вересня до моменту отримання оплати за газ.

Російська компанія «Газпром» зупиняє постачання газу найбільшому французькому постачальнику — Engie. У РФ заявили, що компанія не сплатила липневі поставки у повному обсязі.

Про це йдеться у повідомленні «Газпрому».

У «Газпромі» наголосили, що станом на кінець робочого дня 30 серпня не отримали від Engie усю необхідну суму. З 1 вересня і до моменту отримання грошей компанія не постачатиме газ.

«Газпром» пояснює своє рішення указом президента РФ Володимира Путіна від 31 березня 2022 року, який забороняє постачання газу іноземному покупцю без повної оплати в контрактний термін.

Як відомо, раніше Engie заявляла про скорочення поставок через контрактний спір.

Джерело: УНІАН