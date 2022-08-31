Олексій Чернишов та Амос Хохштейн обговорили питання енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону в Україні

Урядова делегація України на чолі з Міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим під час візиту до США зустрілася з Амосом Хохштейном, старшим радником з питань енергетичної безпеки Державного департаменту США (Department’s Senior Advisor for Energy Security).

Під час зустрічі сторони обговорили питання енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону в Україні.

“Співпраця зі США у сфері енергетики — один із ключових напрямків, на яких ґрунтується наша незалежність. Глибоко занурились в питання енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону. Для України історично важливо напрацювати запасні варіанти на випадок надзвичайних ситуацій. Необхідно, щоб до цих ситуацій були підготовлені і кожна громада, і держава в цілому”, — повідомив Олексій Чернишов на своїй сторінці у Facebook

.Нагадаємо, що 29 серпня Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов розпочав

робочу поїздку до США на чолі Урядової делегації. Ключові теми візиту: підтримка термінового відновлення та підготовка до опалювального сезону в Україні.