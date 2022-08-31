Прем’єр-міністр: Норвегія допоможе Україні в забезпеченні газом на період опалювального сезону

Обновлено: Август 31, 2022.

Прем’єр-міністр: Норвегія допоможе Україні в забезпеченні газом на період опалювального сезону

Тарифи для населення залишаються без змін. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Уряд узгодив 605 виробникам теплової енергії фіксовані обсяги газу для опалення та гарячого водопостачання на період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року. Ціна — 7 грн 42 коп. — так само залишається без змін. Це дозволить взимку забезпечити стабільні поставки тепла в оселі наших громадян», — відзначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль підкреслив, що питання енергетичного сектору та підготовки до опалювального сезону зараз є ключовим пріоритетом урядової команди. Станом на кінець серпня, за його словами, вдалося накопичити на складах 2 млн тонн вугілля: «Це майже утричі більше, ніж на відповідну дату минулого року. Українські шахти працюють 24/7. Формуємо всі можливі резерви».

Крім того, за останній місяць було закачано більше 1 млрд кубічних метрів газу. Як зазначив Прем’єр-міністр, станом на кінець серпня Україна вийшла на показник 13 млрд куб. м у підземних сховищах.

«Ми активно ведемо перемовини з нашими міжнародними партнерами щодо отримання коштів на додаткові закупівлі «блакитного палива». Зокрема, Уряд Норвегії планує виділити щонайменше 200 млн євро на відповідну підтримку України. Водночас ми говоримо і про передачу фізичних об’ємів газу, а не лише про кошти на його закупівлю на європейських біржах», — повідомив Глава Уряду.

Денис Шмигаль зауважив, що програма тепломодернізації будинків так само продовжується, аби зменшити споживання енергоресурсів. Через Фонд енергоефективності за час воєнного стану було виплачено майже 300 млн грн компенсації тим, хто модернізує свої оселі та зменшує споживання.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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