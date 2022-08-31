Саудовская Аравия в июне увеличила добычу нефти на 1%, экспорт на 2,1%

Саудовская Аравия в июне увеличила добычу нефти на 1% относительно предыдущего месяца, экспорт — на 2,1%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 7,196 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,050 млн б/с в мае. При этом он на 20,6% превысил показатель июня 2021 года.

Добыча нефти Саудовской Аравии в позапрошлом месяце составляла 10,646 млн б/с против 10,538 млн б/с в мае, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении показатель подскочил на 19,3%.

Ирак в июне увеличил экспорт нефти на 1,4% за месяц — до 3,768 млн б/с. Добыча увеличилась на 1% и достигла 4,515 млн б/с. Между тем по сравнению с июнем прошлого года первый показатель взлетел на 13,5%, а второй — на 16,9%.

Производство нефти в Венесуэле опустилось до 727 тыс. б/с с 735 тыс. б/с в мае. Годом ранее показатель составлял 633 тыс. б/с. При этом зарубежные поставки в июне составили 399 тыс. б/с против 271 тыс. б/с в предыдущий месяц. Венесуэла после длительного перерыва возобновила экспорт топлива в начале 2022 года.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в июне увеличили добычу нефти на 3,8% — до 12,040 млн б/с по сравнению с 11,595 млн б/с месяцем ранее. При этом за год показатель вырос на 6% (с 11,356 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 3,250 млн б/с против 3,442 млн б/с в мае (снижение на 5,6%) и 3,488 млн б/с в июне 2021 года (сокращение на 6,8%).

Источник: НАНС