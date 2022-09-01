31 серпня: Ситуація в енергетиці

Тільки демілітаризація ЗАЕС та повернення повного контролю України над нею усунуть будь-які ризики, — Володимир Зеленський

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект про повернення акцизів на моторне паливо

Україна у вересні поставить Молдові третину необхідної електроенергії

Стабільність інфраструктури

Електроенергія

Балансуючу групу ДП «Гарантований покупець», яка налічує майже тисячу учасників, залишили кілька десятків виробників зеленої електроенергії для самостійного продажу ресурсу за ринковими цінами без «зеленого» тарифу, — повідомив керівник підприємства Андрій Пилипенко.

Укренерго в рамках підготовки магістральних мереж до опалювального сезону на одній з ключових високовольтних підстанцій центрального регіону замінила автотрансформатор (АТ-2). Новий автотрансформатор значно надійніший та енергоефективніший за старий. Він суттєво підвищив надійність передачі електроенергії в центральний регіон з електростанцій, які знаходяться в інших частинах країни.

Північна Македонія стала першою Договірною Стороною Енергетичного Співтовариства, яка передала Україні аварійне енергетичне обладнання – 6 електричних трансформаторів, наданих оператором системи розподілу Elektrodistribucija DOOEL, дочірньою компанією EVN North Macedonia.

За минулу добу відновлено електропостачання близько 27,5 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії: у Донецькій області – 11,8 тисячі; у Запорізькій – 8,2 тисячі; у Харківській – 4,5 тисячі; у Дніпропетровській – 1,7 тисячі; у Миколаївській – 1,3 тисячі.

Знеструмленими залишаються 792 населених пункти, загалом близько 612,5 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 376,6 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Миколаївській – 30,5 тисяч, Харківській – 28,2 тисячі споживачів.

Газ

Без газопостачання – близько 234,8 тисячі абонентів.

Пальне

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект №7668-д про повернення акцизів на моторне паливо. У разі прийняття, акциз на газ повертається у розмірі EUR52/1 тис. л, акциз та ПДВ для альтернативних видів палива теж дорівнює EUR100/1 тис. л (ПДВ становить 7% – ЕР), акциз на бензин і дизель теж повертають до EUR100/1 тис. л».

Міжнародний вимір та санкції

Тільки демілітаризація ЗАЕС та повернення повного контролю України над нею усунуть будь-які ризики, — сказав Президент України Володимир Зеленський 30 серпня 2022 року під час зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі. Виконання вимог МАГАТЕ, ООН і всіх лідерів Європи та світу щодо термінової демілітаризації Запорізької атомної електростанції, виходу усіх військових російської федерації зі зброєю, звільнення станції й організація демілітаризованої зони як всередині, так і навколо ЗАЕС та переіхд нашої станції під повний контроль української держави – є запорукою усунення будь-яких ризиків, пов’язаних з атомною енергетикою.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що сьогодні Місія МАГАТЕ вирушила на Запорізьку АЕС і «починає важливу роботу, аналогів якої не було за всю історію існування організації».

Високий представник ЄС із питань зовнішньої та оборонної політики Жозеп Боррель сподівається, що місія Міжнародного агентства з ядерної енергії «зможе стабілізувати ситуацію» на Запорізькій атомній електростанції. «І звісно, ми маємо посилювати тиск на путіна з метою повної демілітаризації території АЕС і прилеглих», – цитує європосадовця Укрінформ.

G7 вітає поїздку експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС і залишається глибоко стурбованою серйозною загрозою безпеці об’єкта

Європейські країни завчасно наблизились до мети з накопичення газу, незважаючи на скорочення поставок з рф

«Газпром» зупинив постачання газу через Північний Потік-1 через «плановий ремонт».

ExxonMobil погрожує рф судом, якщо їй не дозволять вийти із проєкту «сахалін-1».

Молдовська енергокомпанія «Енергоком» підписала договори на постачання електроенергії з України у вересні в розмірі третини споживання.

Раніше «Енергоатом» уклав експортний контракт із молдовською державною компанією «Енергоком».

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом