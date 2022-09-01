Аварійний захист ЗАЕС відключив працюючий блок №5 після обстрілів військ РФ – «Енергоатом»

Аварійний захист ЗАЕС після чергових обстрілів російськими військовими майданчики станції відключив один із двох працюючих блоків – п’ятий, передає Енергореформа.
Про це повідомила НАЕК «Енергоатом».
«Сьогодні, 1 вересня 2022 року, о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився 5-й енергоблок, що працює», — повідомляється в Телеграм-каналі НАЕК 1 вересня вранці.
Крім того, пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі відбулося знеструмлення непрацюючого енергоблоку №2 із запуском дизель-генераторів, зазначили в «Енергоатомі».
Там наголосили, що це вже вдруге за останні 10 днів «злочинні дії рашистів призвели до відключення блоку та знеструмлення станції».
Згідно з повідомленням, енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України та водночас живить власні потреби ЗАЕС.
«Український персонал станції робить все можливе для ліквідації пошкоджень її інфраструктури«, – наголосила компанія.
На цей час місія МАГАТЕ, яка вирушила із Запоріжжя в Енергодар уранці 1 вересня, на ЗАЕС ще не потрапила.