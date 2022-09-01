«Час зупинити це божевілля»: Австрія запропонувала ЄС спосіб боротьби з Путіним

Уряд Австрії погодився з ідеєю обмеження цін на електроенергію.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Австрія заявила про намір підтримати загальноєвропейське обмеження ціни на електроенергію.

Таку заяву зробив канцлер Австрії Карл Нехаммер, повідомляє Reuters.

Уряд Австрії погодився з ідеєю обмеження цін на електроенергію, хоча спочатку чиновники ставилися до цього скептично. На зміну рішення вплинуло істотне зростання цін, викликане стрімким подорожчанням газу після вторгнення Росії в Україну.

«Ми маємо нарешті зупинити божевілля, яке відбувається на енергетичних ринках. І це може статися тільки завдяки Європейському рішенню», – заявив Нехаммер. Він додав, що спробує переконати всіх незгодних. А також закликав усі 27 держав – членів ЄС «об’єднатися, щоб негайно зупинити цей вибух цін».

За словами глави австрійського уряду, ринкова ціна на електроенергію має знизитися і її необхідно відокремити від газу, щоб наблизити до фактичних витрат виробництва.

«Ми не можемо дозволити Путіну щодня визначати європейську ціну на електроенергію», – заявив Нехаммер.

Ціни на електроенергію в Європі:

Базова ціна на електроенергію в Європі в п’ятницю, 26 серпня, перевищила €800 за мВт/год. Це майже у десять разів більше, ніж торік.

Ціни на електроенергію б’ють рекорди майже щодня, оскільки Росія обмежує поставки природного газу напередодні зимового опалювального періоду. Безпрецедентне зростання цін на енергію підживлює інфляцію і загрожує фінансам домогосподарств і підприємств всієї Європи.

30 серпня 2022 року ціни на електроенергію в Східній Європі в 9 разів перевищили ціну в Україні.

Експорт української електроенергії:

Українська енергосистема працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E з 16 березня.

Наприкінці березня розпочався експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні — до Молдови.

З 30 червня 2022 року Україна почала комерційний експорт електроенергії в ЄС. На першому етапі пропускна здатність експорту та імпорту буде обмежена обсягом до 100 МВт тільки в напрямку Румунії та буде розподілятися на добових аукціонах.

Як заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, українська енергосистема може експортувати майже в 17 разів більше електроенергії, ніж передбачено обмеженим обсягом в 100 МВт зараз.

Українська енергосистема працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E з 16 березня. Наприкінці березня розпочався експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні — до Молдови.

29 червня 2022 року в «Укренерго» заявили про те, що експорт електроенергії в ЄС дасть Україні десятки мільярдів гривень.

Джерело: УНІАН