«Час зупинити це божевілля»: Австрія запропонувала ЄС спосіб боротьби з Путіним

Обновлено: Сентябрь 01, 2022.

 Уряд Австрії погодився з ідеєю обмеження цін на електроенергію.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Австрія заявила про намір підтримати загальноєвропейське обмеження ціни на електроенергію.

Таку заяву зробив канцлер Австрії Карл Нехаммер, повідомляє Reuters.

Уряд Австрії погодився з ідеєю обмеження цін на електроенергію, хоча спочатку чиновники ставилися до цього скептично. На зміну рішення вплинуло істотне зростання цін, викликане стрімким подорожчанням газу після вторгнення Росії в Україну.

«Ми маємо нарешті зупинити божевілля, яке відбувається на енергетичних ринках. І це може статися тільки завдяки Європейському рішенню», – заявив Нехаммер. Він додав, що спробує переконати всіх незгодних. А також закликав усі 27 держав – членів ЄС «об’єднатися, щоб негайно зупинити цей вибух цін».

За словами глави австрійського уряду, ринкова ціна на електроенергію має знизитися і її необхідно відокремити від газу, щоб наблизити до фактичних витрат виробництва.

«Ми не можемо дозволити Путіну щодня визначати європейську ціну на електроенергію», – заявив Нехаммер.

Ціни на електроенергію в Європі:

Базова ціна на електроенергію в Європі в п’ятницю, 26 серпня, перевищила €800 за мВт/год. Це майже у десять разів більше, ніж торік.

Ціни на електроенергію б’ють рекорди майже щодня, оскільки Росія обмежує поставки природного газу напередодні зимового опалювального періоду. Безпрецедентне зростання цін на енергію підживлює інфляцію і загрожує фінансам домогосподарств і підприємств всієї Європи.

30 серпня 2022 року ціни на електроенергію в Східній Європі в 9 разів перевищили ціну в Україні.

Експорт української електроенергії:

Українська енергосистема працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E з 16 березня.

Наприкінці березня розпочався експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні — до Молдови.

З 30 червня 2022 року Україна почала комерційний експорт електроенергії в ЄС. На першому етапі пропускна здатність експорту та імпорту буде обмежена обсягом до 100 МВт тільки в напрямку Румунії та буде розподілятися на добових аукціонах.

Як заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, українська енергосистема може експортувати майже в 17 разів більше електроенергії, ніж передбачено обмеженим обсягом в 100 МВт зараз.

Українська енергосистема працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E з 16 березня. Наприкінці березня розпочався експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні — до Молдови.

29 червня 2022 року в «Укренерго» заявили про те, що експорт електроенергії в ЄС дасть Україні десятки мільярдів гривень.

Джерело: УНІАН

Автор:

(Всего статей: 390)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: