«Нафтогазу» дозволили заморозити виплати за одним із випусків євробондів

Обновлено: Сентябрь 01, 2022.

«Нафтогазу» дозволили заморозити виплати за одним із випусків євробондів

Держателі єврооблігацій НАК «Нафтогаз» із терміном погашення у 2024 році погодилися на перенесення виплат на два роки, проте власники іншого випуску євробондів відмовилися від такого кроку.

Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу».

Так, 77% інвесторів у папери з погашенням у липні 2024 року проголосували «за» і погодились на пропозицію з відтермінування виплат на два роки. Ця пропозиція була ідентична тій, на яку раніше погодилися держателі єврооблігацій України.

Таким чином компанія може сплатити тіло боргу в розмірі 600 млн євро не у 2024 році, а у 2026 році, а відсотки за ним почне сплачувати у 2024 році.

Сума відсотків, що відтерміновується впродовж 2022-2024 років, становить 90 млн євро, або 45 млн євро на рік.

Компанія вже звернулася до уряду з проханням погодити відповідний правочин для належного завершення запиту до держателів цього випуску єврооблігацій.

Водночас держателі єврооблігацій, термін погашення яких настає у листопаді 2026 року, на повторних зборах не підтримали нову пропозицію щодо змін до умов виплати боргу. Відтак найближчим часом «Нафтогаз» звернеться до уряду з пропозицією виробити спільну позицію щодо подальших дій з реструктуризації єврооблігацій компанії.

Джерело: Економічна правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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