Средний уровень заполнения газовых хранилищ Евросоюза достиг 80 процентов

Обновлено: Сентябрь 01, 2022.

Средний уровень заполнения газовых хранилищ Евросоюза достиг 80 процентов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о достижении среднего по Евросоюзу уровня заполнения хранилищ газом в 80%.

«Мы достигли сейчас среднего в Евросоюзе уровня заполнения хранилищ в 80%. Мы в целом уже достигли уровня, о котором договорились по этому году, но мы знаем, что будем увеличивать (уровень — ред.) заполнения хранилищ», — сказала фон дер Ляйен на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря в Дании. Трансляция ведется на сайте ЕК.

В начале марта ЕК представила законопроект по запасам газа, который был принят в июне. По этим новым правилам страны союза должны наполнить свои хранилища «голубым топливом» минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы — на 90%. При этом на текущий год государствам было рекомендовано стремиться к 85%.

Согласно последним данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы на 28 августа, хранилища ЕС в среднем были заполнены на 79,94%. Годом ранее показатель находился на уровне примерно 67%, в 2020 и 2019 годах — в районе 91%, в 2018 году — около 73%, в 2017 году — примерно 76%.

Всего в ЕС 18 из 27 государств имеют резервуары для хранения «голубого топлива», однако не все из них достигли целевого показателя в 80%.

Источник: НАНС

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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