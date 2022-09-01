Средний уровень заполнения газовых хранилищ Евросоюза достиг 80 процентов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о достижении среднего по Евросоюзу уровня заполнения хранилищ газом в 80%.

«Мы достигли сейчас среднего в Евросоюзе уровня заполнения хранилищ в 80%. Мы в целом уже достигли уровня, о котором договорились по этому году, но мы знаем, что будем увеличивать (уровень — ред.) заполнения хранилищ», — сказала фон дер Ляйен на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря в Дании. Трансляция ведется на сайте ЕК.

В начале марта ЕК представила законопроект по запасам газа, который был принят в июне. По этим новым правилам страны союза должны наполнить свои хранилища «голубым топливом» минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы — на 90%. При этом на текущий год государствам было рекомендовано стремиться к 85%.

Согласно последним данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы на 28 августа, хранилища ЕС в среднем были заполнены на 79,94%. Годом ранее показатель находился на уровне примерно 67%, в 2020 и 2019 годах — в районе 91%, в 2018 году — около 73%, в 2017 году — примерно 76%.

Всего в ЕС 18 из 27 государств имеют резервуары для хранения «голубого топлива», однако не все из них достигли целевого показателя в 80%.

Источник: НАНС