2 вересня: Ситуація в енергетиці

Головне:
- Власники євробондів-2024 «Нафтогазу» схвалили відстрочку виплат боргу EUR600 млн до 2026 року
- Імпорт пального в Україну перевищує споживання: за місяць завезено понад 700 000 тонн
- Міністри фінансів країн Великої сімки (G7) узгодили план щодо встановлення граничних цін на нафту з росії
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- Україна імплементує рекомендації МАГАТЕ, надані після візиту місії на Запорізьку АЕС, після деокупації станції, — Міністр енергетики України Герман Галущенко.
- Сьогодні, 2 вересня 2022 року, енергоблок №5 Запорізької АЕС, який був відключений вчора зранку (1 вересня) внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика ЗАЕС, о 13:10 під’єднаний до енергомережі, триває набір потужності.
- За минулу добу відновлено електропостачання близько 27,5 тис. споживачів, які були знеструмлені через бойові дії: у Донецькій області – 14,3 тис., у Запорізькій – 6,9 тис., у Харківській – 3,9 тис., у Дніпропетровській – 2,4 тис. споживачів.
- Знеструмленими залишаються 783 населених пункти, загалом близько 613,2 тис. споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 377,1 тис., Луганській – понад 128,2 тис., Миколаївській – 30,3 тис., Харківській – близько 27,9 тис. споживачів.
Газ
- Власники випуску євробондів-2024 НАК «Нафтогаз України» схвалили пропозицію про відстрочку виплат. Нафтогаз розгляне подальші кроки щодо облігацій 2022 та 2026 років разом із Кабінетом Міністрів України та Міністерством фінансів. Тепер компанія може сплатити тіло боргу EUR600 млн не 2024 року, а 2026 року, а відсотки по ньому почне платити 2024 року. Сума відсотків, відстрочена протягом 2022-2024 років, становитиме EUR90 млн (EUR45 млн на рік, які мають сплачуватись у липні кожного року).
- Без газопостачання близько 234,9 тис. абонентів.
Пальне
У серпні в Україну завезли 709 500 тонн бензину, дизельного пального та скрапленого газу. Це у 12 разів більше, ніж у березні, перший місяць повномасштабної війни, заявила міністерка Юлія Свириденко.
- Це набагато більше, ніж навесні: у березні Україна імпортувала 60 000 тонн нафтопродуктів, у квітні – 191 000 тонн, у травні – 380 000 тонн.
- Міністерство прогнозує, що споживання нафтопродуктів в Україні у вересні-грудні буде знаходитися на рівні від 500 000 до 550 000 тонн щомісяця.
- Україна імпортує більші обсяги, що дозволяє повною мірою забезпечувати потреби ЗСУ, а також екстрених та комунальних служб, аграріїв, громадського транспорту
- 95% імпортованого бензину та 72% дизельного пального йде з країн ЄС. Лідерами постачання нафтопродуктів в Україну стали Румунія, Литва, Словаччина, Греція, Болгарія та Польща.
Міжнародний вимір та санкції
- Міжнародний комітет Червоного Хреста закликав до припинення всіх військових дій навколо захопленої росією Запорізької АЕС в Україні, адже наслідки удару можуть бути «катастрофічними».
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі під час візиту на Запорізьку АЕС 1 вересня 2022 року заявив, що на ЗАЕС будуть залишатися представники МАГАТЕ
- Литва пропонує на постійній основі розмістити на ЗАЕС поліцейські сили ООН
- Норвезька нафтогазова компанія Equinor оголосила про повний вихід з харьягинского нафтового родовища та завершення роботи в росії.
- Shell відкинула ультиматум росії та вийшла з нафтогазового проекту на сахаліні
- Уряд запропонував РНБО розглянути застосування санкцій проти російської державної корпорації «росатом»
- На засіданні 2 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив низку рішень про внесення на розгляд РНБО пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
- Уряд запропонував РНБО розглянути застосування санкцій проти російської державної корпорації «росатом», як одного з ключових суб’єктів російської економіки та важелів впливу й тиску в питаннях зовнішньої політики держави-агресора. А також проти пов’язаних з нею більше, ніж 350 юридичних осіб. Йдеться про підприємства та організації, що входять до складу «росатому», та їхніх дочірніх компаній, які розташовані як на території держави-агресора, так і за її межами.
- Цим же рішенням ухвалено винести на розгляд РНБО пропозиції щодо схвалення санкцій проти фізичних осіб, які є керівниками державної корпорації «росатом», її підприємств, організацій та дочірніх підприємств, що відповідають за реалізацію політики рф проти України та беруть безпосередню участь у прийнятті рішень і здійсненні актів ядерного тероризму на території України. Таких осіб в запропонованому до розгляду РНБО переліку теж більш ніж 350.
- Міністри фінансів країн «Групи семи» (G7) схвалили план зі встановлення граничної ціни на російську нафту, аби позбавити рф додаткових доходів для продовження збройної агресії проти України. Про це йдеться у їхній спільній заяві за підсумками віртуальної зустрічі, опублікованій на сайті британського уряду.
- Початкову максимальну ціну буде встановлено на рівні, що базується на низці технічних вхідних даних, і буде визначено всією коаліцією до її впровадження в кожній юрисдикції.
- Гранична ціна необхідна для того, щоб зменшити доходи рф і її здатність фінансувати свою агресивну війну, одночасно обмежуючи вплив війни на світові ціни на енергоносії, особливо для країн із низьким і середнім рівнем доходу, дозволяючи постачальникам послуг лише продовжувати вести бізнес, пов’язаний із перевезеною морем російською нафтою і нафтопродуктами, що продаються за граничною або нижчою ціною.
- «Ми прагнемо створити широку коаліцію, щоб максимізувати ефективність, і закликаємо всі країни, які все ще прагнуть імпортувати російську нафту і нафтопродукти, взяти на себе зобов’язання робити це лише за цінами на рівні граничної або нижчими», – йдеться у заяві.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом