За півроку Україна в 12 разів наростила імпорт пального

Обновлено: Сентябрь 02, 2022.

За півроку Україна в 12 разів наростила імпорт пального

За півроку Україна в 12 разів наростила імпорт пального, ажіотажу на ринку вже немає.

Якщо в березні було імпортовано 58,8 тис тонн бензину, дизельного палива та скрапленого газу, то в серпні — 709,5 тис тонн.

Про це повідомила Перший віцепрем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

«Після ударів рф по паливній інфраструктурі України ми критично залежні від імпорту нафтопродуктів. Саме тому Уряд створив умови для інтенсифікації ввезення пального з-за кордону. Визначили пріоритетність в’їзду автотранспорту з нафтопродуктами до України,  забезпечили позачергове оформлення пального на кордонах,  передбачили компенсацію збитків через воєнні дії, впровадили страхування залізничних та автоцистерн, а також суден інших країн, які транспортують пальне.

Ще на початку повномасштабної війни скасували акцизний збір на нафтопродукти, а ПДВ знизили з 20 до 7%. Також призупинили регулювання цін на пальне, аби дати можливість операторам швидше поповнювати свої запаси. Все це в комплексі дало можливість наростити обсяги імпорту в 12 разів», — заявила Юлія Свириденко.

  • В березні Україна імпортувала 58,8 тис тонн пального.

  • В травні – 380,8 тис тонн.

  • В серпні — 709,5 тис тонн.

«Якщо в березні ми завозили в середньому на добу 827 тонн бензину та 1,4 тис тонн дизпалива, то в серпні – 4,2 тис та 16,9  тис тонн відповідно. На ринку бачимо поступове накопичення запасів нафтопродуктів завдяки постійному зростанню обсягів імпорту. Саме тому сьогодні немає ажіотажного попиту на пальне, на АЗС відсутні черги, а ціни не демонструють тенденції до стрімкого зростання. За прогнозами споживання у вересні-грудні щомісяця Україні потрібно 500-550 тис тонн пального. Ми імпортуємо більші обсяги, що дозволяє в повній мірі забезпечувати потреби ЗСУ, а також екстрених та комунальних служб, аграріїв, громадського транспорту», — проінформувала Перший віцепрем’єр-міністр – Міністр економіки України.

Вона наголосила на переорієнтації імпорту пального в західному напрямку, яка сталася після російського вторгнення.

“Сьогодні 95% імпортованого бензину та 72% дизельного палива ми отримуємо з країн ЄС. Лідерами постачання є Румунія, Литва, Словаччина, Греція, Болгарія та Польща. Отже досить швидко ми змогли кардинально змінити вектор імпорту нафтопродуктів таким чином, аби отримувати його в достатній кількості для покриття усіх наших потреб”, — заявила Юлія Свириденко.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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