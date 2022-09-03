У серпні електропостачання відновлювали 617 тисячам споживачів

Протягом серпня 2022 року електропостачання відновлювалось 617 тисячам споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій. Газопостачання відновлювали 5,6 тисячі абонентів.
Всього з початку війни електропостачання відновлювалось близько 6 мільйонам споживачів.
Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.
На сьогодні знеструмленими залишаються 783 населені пункти, загалом близько 613,2 тисячі споживачів. Без газопостачання – близько 234,9 тисячі абонентів.
Джерело: КМУ