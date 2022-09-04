Індія різко скоротила закупівлю російської нафти після візиту делегації США

За тиждень, що завершився 26 серпня, поставки нафти з росії азіатським клієнтам впало до мінімуму з першого місяця війни.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на підрахунки Bloomberg і дані з відстеження танкерів.

Китай почав скорочувати закупівлі ще в липні, тепер до нього приєдналася Індія, яка з весни справно забирала всю нафту, що потрапила під «бойкот» у Західній Європі.

За місяць потоки російської нафти до Індії зменшилися на 40%: наприкінці липня це було 960 тисяч барелів на день, у середині серпня – 740 тисяч барелів, а в останній тиждень – 570 тисяч.

Китай купував при цьому 810 тисяч барелів на день – на 35% менше, ніж на початку червня.

Ще 340 тисяч барелів за добу вивезли з російських портів танкери, які не вказали свій пункт призначення. Але навіть якщо весь цей обсяг зрештою опиниться на індійських чи китайських НПЗ, поставки в Азію все одно будуть мінімальними з початку квітня (1,72 млн барелів на день).

Проблеми на індійському ринку виникли у російських нафтовиків після того, як у Нью-Делі побувала делегація чиновників із США на чолі із заступником міністра фінансів Уоллі Адаємо – координатором санкційної політики у Вашингтоні.

США запропонували уряду другої найбільшої економіки Азії приєднатися до «стелі цін» на російську нафту – тобто не купувати барелі дорожче за $40-60. Публічно про підсумки переговорів нічого не повідомлялося. Але за даними Bloomberg, уряд Індії де-факто відповів відмовою.

Росія погрожує повністю зупинити постачання сировини країнам, які введуть стелю. Тому Індії, яка імпортує 85% нафти, доведеться купувати нафту на ринку за світовими цінами, тоді як зараз вона дістається їй зі знижкою $18 за барель.

Незважаючи на те, що залучити Індію до ідеї про «стелю цін» наразі не вдалося, країни G7 узгодили цей механізм на зустрічі міністрів фінансів у п’ятницю.

З 5 грудня, коли набирає чинності нафтове ембарго ЄС, послуги з перевезення та страхування російських барелів потраплятимуть під санкції, якщо ціна перевищить встановлений ліміт. Сам ліміт, втім, поки що не затверджений. Влада США побоюється, що дуже низька ціна – наприклад, $40 за барель – призведе до того, що росія згорне видобуток, влаштувавши за «газовим голодом» ще й нафтовий.

Ембарго ЄС на російську нафту залишить незатребуваними 1,25 млн барелів на день, оцінюють аналітики Goldman Sachs. У результаті росії доведеться скорочувати видобуток, вважає Міжнародне енергетичне агентство. За його прогнозом, вже на початку наступного року виробництво нафти в рф впаде на 20%, до 8,8 млн барелів на добу – мінімуму з 2002-03 років.