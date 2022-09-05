Електроенергія: Україна та Європа 29 серпня – 2 вересня 2022 року

Протягом минулого тижня на УЕБ було проведено 12 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії в режимі одностороннього аукціону, з яких 4 – у комерційних секціях, та 8 – у спеціалізованих. Загалом реалізовано 621,32 тис. МВт.г електроенергії.

На РДН Протягом оглядового періоду ціни були стабільними, знаходившись в діапазоні 3151,69 — 3330,91 грн/МВт.г. Всього на РДН за останній тиждень в ОЕС України було реалізовано 162,3 тис. МВт.г. (+15,3%). На ВДР ціни були динамічними. Середньозважені ціни змінювалися в діапазоні 2694,1 — 3653,36 МВт.г. Загальний обсяг купівлі-продажу за оглядовий період склав майже 12,8 тис. МВт.г.

Після рекордних значень позаминулого тижня, спотові ціни на електроенергію минулого тижня ще трималися на досить високому рівні на фоні обмеження поставок природного газу з Росії в Європу, а також зниження виробництва електроенергії атомною генерацією у Франції.

Станом на 1 вересня 2022 р. ціна базової електроенергії становила:

Франція — 516,69 євро/МВт.г.

Угорщина — 493,95 євро/МВт.г.

Польща – 255,56 євро/МВт.г.

На жовтень 2022 р. у вищезазначених країнах електроенергія торгувалась за цінами у діапазоні 318-637 євро/МВт.г. Місячні ф’ючерси на листопад 2022 р. на електричну енергію у проаналізованих країнах зросли у Франції ціни на 84 %, в Угорщині на 29%, у Польщі на 28%.

Джерело: УЕБ