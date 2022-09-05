Електроенергія: Україна та Європа 29 серпня – 2 вересня 2022 року

Обновлено: Сентябрь 05, 2022.

Електроенергія: Україна та Європа 29 серпня – 2 вересня 2022 року

Протягом минулого тижня на УЕБ було проведено 12 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії в режимі одностороннього аукціону, з яких 4 – у комерційних секціях, та 8 – у спеціалізованих. Загалом реалізовано 621,32 тис. МВт.г електроенергії.

На РДН Протягом оглядового періоду ціни були стабільними, знаходившись в діапазоні 3151,69 — 3330,91 грн/МВт.г. Всього на РДН за останній тиждень в ОЕС України було реалізовано 162,3 тис. МВт.г. (+15,3%). На ВДР ціни були динамічними. Середньозважені ціни змінювалися в діапазоні 2694,1 — 3653,36 МВт.г. Загальний обсяг купівлі-продажу за оглядовий період склав майже 12,8 тис. МВт.г.

Після рекордних значень позаминулого тижня, спотові ціни на електроенергію минулого тижня ще трималися на досить високому рівні на фоні обмеження поставок природного газу з Росії в Європу, а також зниження виробництва електроенергії атомною генерацією у Франції.

Станом на 1 вересня 2022 р. ціна базової електроенергії становила:

  • Франція — 516,69 євро/МВт.г.
  • Угорщина — 493,95 євро/МВт.г.
  • Польща – 255,56 євро/МВт.г.

На жовтень 2022 р. у вищезазначених країнах електроенергія торгувалась за цінами у діапазоні 318-637 євро/МВт.г. Місячні ф’ючерси на листопад 2022 р. на електричну енергію у проаналізованих країнах зросли у Франції ціни на 84 %, в Угорщині на 29%, у Польщі на 28%.

Джерело: УЕБ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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