Україна відмовляє у захисті капіталовкладень резидентів рф згідно з Договором до Енергетичної Хартії

З 15 серпня 2022 року Україна застосовує право відмовити у перевагах, передбачених розділом III Договору до Енергетичної Хартії, капіталовкладенням інвесторів російської федерації, з якою Україна не підтримує дипломатичних відносин.

18 серпня Україна передала відповідну ноту до Секретаріату Енергетичної Хартії.

Українська сторона зможе посилатися на офіційну нотифікацію у разі ініціювання інвесторами – резидентами рф арбітражного розгляду інвестиційних спорів відповідно до положень Договору до Енергетичної Хартії, у тому числі, поданих до міжнародних арбітражних установ у відповідь на санкційні заходи та примусове вилучення майна рф.

«Цього року за ініціативи України договірні сторони Енергетичної Хартії позбавили росію статусу спостерігача у спільноті, а також призупинили тимчасове застосування Договору до білорусі. Держава-терорист та її поплічник мають у повній мірі відчути світову ізоляцію, і, зокрема, в міжнародній енергетичній спільноті», — наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Джерело: КМУ