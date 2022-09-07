Макрон закликав французів скоротити споживання енергії на 10%

Обновлено: Сентябрь 07, 2022.

Макрон закликав французів скоротити споживання енергії на 10%

Президент Франції Еммануель Макрон закликав громадян скоротити споживання енергії в країні на 10% у найближчі тижні та місяці, щоб уникнути ризику відкючень та скорочень цієї зими на тлі напруженості у відносинах з Росією.

Макрон попередив, що в найближчі місяці, можливо, доведеться розглянути можливість примусової економії енергії, якщо добровільних зусиль буде недостатньо. Водночас, за його словами, плани регулювання готуються «на випадок», якщо вони знадобляться, і що «відключення відбуватимуться в крайньому разі».

«Найкраща енергія – це та, яку ми не споживаємо», – сказав президент Франції.

Він закликав національні підприємства та домогосподарства економити енергію, зокрема шляхом відключення опалення та кондиціонування повітря.

Водночас Макрон не пояснив, як контролюватиметься чи вимірюватиметься скорочення споживання. Багато французьких будинків уже зменшують використання газу та електроенергії через зростання цін.

Як повідомлялося, газогін із РФ до Німеччини «Північний потік» було зупинено 31 серпня, як стверджувалося, на планове техобслуговування. Він мав знову запрацювати – хоч і на 20% потужності – 3 вересня. Але технічне обслуговування єдиної робочої турбіни газопроводу виявило витік мастила. Газопровід не працюватиме без усунення цих несправностей, наголосили у «Газпромі».

Пізніше німецька Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни «Північного потоку», заявила, що такий витік мастила не може бути причиною для повної зупинки трубопроводу.

Джерело: elektrovesti

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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